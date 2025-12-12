กสม.ห่วงนำเสนอข่าวและสื่อสังคมออนไลน์กรณี "นัทปง" เสียชีวิต กระทบสิทธิความเป็นส่วนตัว

กสม.ห่วงการนำเสนอข่าวของสื่อและผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์กรณีการเสียชีวิตของ “นัทปง” กระทบสิทธิความเป็นส่วนตัว
วันนี้ (12ธ.ค.) นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แถลงว่า ตามที่สื่อมวลชนบางสำนักรวมทั้งผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าวและส่งต่อข้อมูลการเสียชีวิตของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือ “นัทปง” ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ในลักษณะของการสืบเสาะสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเข้มข้น เช่น มีการเปิดเผยภาพและเสียงจากกล้องวงจรปิด การเปิดเผยบทสนทนาหรือแชท รวมทั้งเรื่องราวความสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคล
กสม.เห็นว่า ยังเห็นว่า แม้ทุกคนจะมีเสรีภาพในการสื่อสาร เสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น แต่การใช้เสรีภาพดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงและระมัดระวังผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวและสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียงของผู้อื่น ซึ่งในกรณีนี้หมายรวมทั้งผู้ตาย ครอบครัว และญาติมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในฐานะที่เป็นผู้ชี้นำสังคมจะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในการนำเสนอข่าวที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดต่อกฎหมาย ดังที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติหลักการสำคัญไว้ว่าการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทางใดโดยไม่ได้รับความยินยอมจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะตามที่กฎหมายให้อำนาจ และข้อยกเว้นสำหรับกิจการสื่อมวลชนจะต้องเป็นไปตามจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเท่านั้น
ด้วยเหตุนี้จึงขอให้สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องนำเสนอข่าวทุกกรณีโดยเคารพต่อสิทธิของผู้ตกเป็นข่าวตามประมวลจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 และแนวปฏิบัติการได้มาและการนำเสนอข่าวและภาพข่าวของสื่อมวลชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสังคมจะได้ร่วมมือกันสร้างความตระหนักรู้เรื่องสิทธิความส่วนตัวและไม่ยอมรับการนำเสนอข่าวสารที่กระทบสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น