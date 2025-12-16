“ฮุนเซน” ปฏิเสธเสียงแข็ง ยันไร้ทหารรัสเซียหรือชาติอื่นมาช่วยรบ อ้างต่างชาติในกัมพูชามีแต่นักท่องเที่ยว-พนง.บริษัทเท่านั้น

“ฮุนเซน” โพสต์โต้ ยันไม่มีทหารรัสเซียหรือทหารต่างชาติมาช่วยกัมพูชารบกับไทย ตั้งแต่ UNTAC ถอนตัวออกไปเมื่อปี 1993 ก็ไม่มีกำลังต่างชาติอีกเลย นอกจากที่เข้ามาฝึกร่วมตามโครงการความร่วมมือ ปัจจุบันก็มีเพียงชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว หรือพนักงานบริษัทต่างๆ เท่านั้น
วันนี้(16 ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.32 น.นายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ว่า “ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา มีรายงานในสื่อไทยบางฉบับว่ากองกำลังรัสเซียและต่างชาติเข้าร่วมในการสู้รบในกัมพูชา
“เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของกัมพูชา รวมทั้งของรัสเซียและชาวต่างชาติอื่นๆ ที่ถูกกล่าวหา ผมขอชี้แจงว่า กัมพูชาไม่มีกองกำลังรัสเซียหรือต่างชาติเข้าร่วมในการสู้รบในสนามรบ หรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางทหารให้กับกองทัพกัมพูชา
“เราไม่มีกองกำลังต่างชาติใดๆ บนแผ่นดินกัมพูชาตั้งแต่ UNTAC ถอนตัวออกจากกัมพูชาในปี 1993
“เรายอมรับว่ามีกองกำลังต่างชาติเข้ามาในกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมร่วมหลายชาติหรือทวิภาคี โดยเฉพาะกองกำลังทางเรือต่างชาติที่ผ่านช่องแคบสีหนุวิลล์ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติทั่วไปที่ประเทศอื่นๆ ทำกันในกรอบความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ
“เรายังยอมรับด้วยว่าปัจจุบันมีชาวต่างชาติจำนวนมากอาศัยอยู่ในกัมพูชาในฐานะนักท่องเที่ยว นักลงทุน ช่างเทคนิค พนักงานของบริษัทต่างชาติหรือบริษัทท้องถิ่น ฯลฯ แต่พวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคการทหารหรือการสู้รบ” นายฮุนเซน กล่าว