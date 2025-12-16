ฮุนเซนแจงกัมพูชามีศักดิ์ศรี ไม่ใช้ทหารต่างชาติลงสนามรบหรือให้คำปรึกษากองทัพเพื่อตอบโต้ไทย

MGR ออนไลน์ - ฮุนเซน ประธานพฤฒสภา (สภาสูง) ของกัมพูชาได้ปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อรายงานของสื่อไทยหลายสำนักที่ระบุว่าชาวรัสเซียหรือชาวต่างชาติอื่นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องในการตอบโต้การโจมตีของไทย
ฮุนเซนได้ปฏิเสธผ่านโซเชียลมีเดียในบ่ายวันนี้ (16) โดยระบุว่าเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของกัมพูชา รัสเซีย และชาวต่างชาติอื่นๆ ที่ถูกกล่าวถึงในรายงานของไทย
“เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของกัมพูชา ตลอดจนรัสเซีย และชาวต่างชาติอื่นๆ ที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่ถูกต้อง ผมขอชี้แจงว่ากัมพูชาไม่มีทหารรัสเซียหรือทหารต่างชาติใดๆ อยู่ในสนามรบหรือทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางทหารให้กับกองทัพกัมพูชา” ฮุนเซนระบุ
ฮุนเซนกล่าวว่า กัมพูชาไม่มีกองกำลังต่างชาติในดินแดนกัมพูชาอีกเลยนับตั้งแต่ UNTAC ถอนตัวออกจากประเทศในปี 2536
อย่างไรก็ตาม ประธานสภาสูงกัมพูชายอมรับว่ากัมพูชาเคยให้การต้อนรับบุคลากรทางทหารต่างชาติมาก่อน แต่เพื่อการฝึกซ้อมทางทหารร่วมหรือทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารเรือที่เดินทางมายังท่าเรือของจ.พระสีหนุ ซึ่งเขาระบุเพิ่มเติมว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานสากลที่ดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการรบ
ฮุนเซนยังระบุว่าปัจจุบันกัมพูชาต้อนรับชาวต่างชาติจากหลายหลายสัญชาติ ทั้งนักท่องเที่ยว นักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค และพนักงานของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ อดีตผู้นำกัมพูชาได้เน้นย้ำว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมทางทหารหรือการรบ.