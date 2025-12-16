กรี๊ดไม่ยั้ง ปังไม่ไหวส่งท้ายปี 3 ฉลาก “โค้ก” หรือบัตร นร./นศ. เที่ยวสยามอะเมซิ่งพาร์ค 250 บาท สนุกจุใจทั้งวัน

เซอร์ไพรส์ใหญ่ส่งท้ายปี สยามอะเมซิ่งพาร์คจัดให้ นำฉลาก “โค้ก” “แฟนต้า” หรือ “สไปรท์” รสชาติใดก็ได้ 3 ฉลาก หรือแสดงบัตรนักเรียน/นักศึกษา รับส่วนลดทันทีหน้าเคาน์เตอร์ ซื้อบัตรผู้ใหญ่ (131 ซม.ขึ้นไป) เที่ยวสวนน้ำสวนสนุกไม่อั้นทั้งวัน เหลือเพียงคนละ 250 บาท (ปกติ 1,000 บาท) โปรฯ แรงขนาดนี้ พลาดไม่ได้แล้ว
สนุกจุใจได้ทั้งวัน ชุ่มฉ่ำในสวนน้ำ เล่นสไลเดอร์หลากหลาย น้ำวน ทะเลเทียมใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดย กินเนสส์ เวิลด์ เรกคอร์ดส และสไลเดอร์เรือโจรสลัดใหม่ล่าสุด Ranger’s Pirate Lagoon กรี๊ดสุดเสียงกับเครื่องเล่นในสวนสนุก ทั้งวอร์เท็กซ์-รถไฟเหาะตีลังกาเกลียวสว่านแบบห้อยขา ใหญ่ที่สุด 1 ใน 2 ของโลก บูมเมอแรง-รถไฟเหาะตีลังกาที่ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง ไซแอมทาวเวอร์-หอคอยชมวิวหมุนรอบตัว สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีกมากมาย เก็บภาพฉ่ำๆ กับมุมสวยไม่ซ้ำใครบนม้าหมุนสองชั้น บอลลูนเหินฟ้า และบางกอกเวิลด์ โซนใหม่ธีมพระนครวันวานที่สวยอลังการที่สุด
เที่ยวสยามอะเมซิ่งพาร์ค เดินทางสะดวกด้วยรถส่วนตัว ที่จอดรถในร่มกว้างขวาง หรือรถประจำทางสาย 36, 60, 71, 73, 178 รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีนพรัตน์ ทางออก 2 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 10.00-18.00 น. โปรฯ จึ้งๆ ชวนกันมาเที่ยวส่งท้ายปี ซื้อแล้วเข้าเที่ยวได้ทันที วันนี้ ถึง 11 ม.ค. 69 สอบถามเพิ่มเติม line @siamamazingpark