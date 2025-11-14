สนุกได้ทั้งวันเพียง 300 บาท! "สยามอะเมซิ่งพาร์ค" จัดหนัก Super Sale ซื้อบัตรได้ถึง 16 พ.ย.นี้เที่ยวได้ถึง 28 ก.พ.69

ฉลอง 45 ปี "สยามอะเมซิ่งพาร์ค" จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ Super Sale ซื้อบัตรครั้งเดียว เที่ยวได้ทั้งสวนสนุก-สวนน้ำ พบเครื่องเล่นใหม่ "Ranger’s Pirate Lagoon" กลางทะเลกรุงเทพฯ และเครื่องเล่นระดับโลกอื่นๆ อีกมากมาย สนุกไม่อั้น ทั้งวัน ไม่จำกัดรอบ ผู้ใหญ่ (130ซม. ขึ้นไป) เพียง 300 บาท (ปกติ 1,000 บาท) เลือกเที่ยววันใดก็ได้ภายใน 28 ก.พ.69 ซื้อบัตรได้ถึง 16 พ.ย.68 ที่ ticket.siamamazingpark.com
เที่ยวสยามอะเมซิ่งพาร์ค เดินทางสะดวกด้วยรถส่วนตัว ที่จอดรถในร่มกว้างขวาง หรือรถประจำทางสาย 36, 60, 71, 73, 178 รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีนพรัตน์ ทางออก 2 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 10.00 - 18.00 น. โทร. 02-105-4294 ติดตามข่าวสารได้ทาง facebook.com/siamamazingpark หรือ line@siamamazingpark