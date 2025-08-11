ต้อนรับวันแม่ 68 "สยามอะเมซิ่งพาร์ค" จัดโปรฯ ลดสูงสุด 65%

จะดีแค่ไหนที่ครอบครัวของเราเที่ยวด้วยกันได้ทุก Gen ในโอกาสพิเศษ เทศกาลวันแม่แห่งชาติ 2568 มีความสุขจัดเต็มทั้งวัน ชุ่มฉ่ำทั้งครอบครัวในสวนน้ำ ทะเลเทียมใหญ่ที่สุดในโลก รับรองโดย กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส และเครื่องเล่นทางน้ำมากมาย สุดมันส์กับเครื่องเล่นสวนสนุกกว่า 30 ชนิด ถูกใจทุกวัย สนุกได้ทั้งครอบครัว
ดีลคุ้มที่สุด! บัตรผู้ใหญ่ซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ลดเหลือ 350.-* (ปกติ 1,000.-) ที่ ticket.siamamazingpark.com หรือโปรปังๆ หน้าเคาน์เตอร์ รวมผ่านประตู+สวนน้ำ+สวนสนุก เข้าใช้บริการได้เลย บัตรผู้ใหญ่ ลดเหลือ 450.- (ปกติ 1,000.-) บัตรเด็ก เพียง 200.- (สูง 101-130 ซม.) ฟรี! เด็กสูงไม่เกิน 100 ซม. + ผู้สูงอายุ 60ปี ขึ้นไป + ผู้พิการ
ชมฟรี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 68 โชว์การแสดงโดยน้องๆ นักเรียน กว่า 500 คน,จัดเต็มมินิคอนเสิร์ตGen Alpha 11เพลง11โชว์ ค่ายเพลงTJ เที่ยวฟรี โซนใหม่บางกอกเวิลด์ เดินชิลถ่ายรูปในบรรยากาศสถาปัตยกรรมโดดเด่นจากทั่วกรุงมาไว้ที่เดียว, ช้อปและชิมตลาดนัดสตรีทฟู้ด, เพลิดเพลินกับสัตว์นานาพันธุ์ ณ สวนป่า เมืองบางกอก คาเฟ่
สยามอะเมซิ่งพาร์คเดินทางสะดวกด้วยรถส่วนตัว มีที่จอดในร่มกว่า 1,000 คัน หรือ รถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู เพียง 1.5 กม. จาก สถานี รพ.นพรัตน์ ทางออก 2 รถประจำทางสาย 60, 71, 178, 73, 36ก. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-1054294 facebook.com/siamamazingpark หรือ Line @siamamazingpark