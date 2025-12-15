ทบ.ใช้เปิดอาร์มใหม่ “ยุทธการศตวรรษ” เสธ.ทบ. สวมชุดพรางสนาม ย้ำภารกิจเด็ดขาด ทำลายศักยภาพการคุกคามต่อไทย

วันนี้ (15 ธ.ค.) กองทัพบกส่งสัญญาณชัด เปิดใช้อาร์มปฏิบัติการใหม่ “ยุทธการศตวรรษ” โดย พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ปรากฏกายในชุดพรางสนาม ติดอาร์ม “ยุทธการศตวรรษ” ที่แขนขวา แทนอาร์ม “ยุทธการยุทธบดินทร์” สะท้อนการยกระดับภารกิจด้านความมั่นคงอย่างจริงจัง
ในการอำนวยการยุทธ์ครั้งนี้ เสธ.ทบ. ทำงานร่วมกับ พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 พลตรี สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีรวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติการ
เสนาธิการทหารบกยืนยัน กองทัพจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ภายใต้กรอบกฎหมายและกติกาสากล ยึดมั่นภารกิจหลักในการ ปกป้องอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยของประชาชนไทยทุกคน
พร้อมตอกย้ำเป้าหมายสำคัญของปฏิบัติการ คือ การทำลายศักยภาพทางทหารและขีดความสามารถในการคุกคามของฝ่ายตรงข้าม เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อประเทศไทยอีกต่อไป
นี่ไม่ใช่เพียงการแสดงท่าที แต่คือการยืนหยัดของกองทัพไทยภารกิจชัด เจตนารมณ์ชัด อธิปไตยต้องมาก่อน