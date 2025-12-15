xs
xsm
sm
md
lg

ทบ.ใช้เปิดอาร์มใหม่ “ยุทธการศตวรรษ” เสธ.ทบ. สวมชุดพรางสนาม ย้ำภารกิจเด็ดขาด ทำลายศักยภาพการคุกคามต่อไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (15 ธ.ค.) กองทัพบกส่งสัญญาณชัด เปิดใช้อาร์มปฏิบัติการใหม่ “ยุทธการศตวรรษ” โดย พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ปรากฏกายในชุดพรางสนาม ติดอาร์ม “ยุทธการศตวรรษ” ที่แขนขวา แทนอาร์ม “ยุทธการยุทธบดินทร์” สะท้อนการยกระดับภารกิจด้านความมั่นคงอย่างจริงจัง

ในการอำนวยการยุทธ์ครั้งนี้ เสธ.ทบ. ทำงานร่วมกับ พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 และผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2  พลตรี สมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีรวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติการ

เสนาธิการทหารบกยืนยัน กองทัพจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ภายใต้กรอบกฎหมายและกติกาสากล ยึดมั่นภารกิจหลักในการ ปกป้องอธิปไตย ความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยของประชาชนไทยทุกคน

พร้อมตอกย้ำเป้าหมายสำคัญของปฏิบัติการ คือ การทำลายศักยภาพทางทหารและขีดความสามารถในการคุกคามของฝ่ายตรงข้าม เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อประเทศไทยอีกต่อไป

นี่ไม่ใช่เพียงการแสดงท่าที แต่คือการยืนหยัดของกองทัพไทยภารกิจชัด เจตนารมณ์ชัด อธิปไตยต้องมาก่อน



ทบ.ใช้เปิดอาร์มใหม่ “ยุทธการศตวรรษ” เสธ.ทบ. สวมชุดพรางสนาม ย้ำภารกิจเด็ดขาด ทำลายศักยภาพการคุกคามต่อไทย
ทบ.ใช้เปิดอาร์มใหม่ “ยุทธการศตวรรษ” เสธ.ทบ. สวมชุดพรางสนาม ย้ำภารกิจเด็ดขาด ทำลายศักยภาพการคุกคามต่อไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น