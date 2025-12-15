กองทัพจี้ปมเหตุ ระบอบฮุนเซนก่อขัดแย้งไทย-กัมพูชา ย้ำปกป้องอธิปไตยชาติ ยึดหลักสากล

วันที่ 15 ธ.ค. 68 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลเรือตรีสุรสันต์ คงศิริ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยต่อสถานการณ์ที่ผ่านมา ฝ่ายไทยเน้นในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของชาติ ภายใต้หลักมนุษยธรรม และฝ่ายไทยไม่ใช่ผู้เริ่มความขัดแย้ง แต่เป็นระบอบของฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และรัฐบาลกัมพูชา ที่เป็นผู้ริเริ่มความขัดแย้งดังกล่าว พร้อมยืนยันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างประชาชน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังยึดมั่นหลีกเลี่ยงการโจมตีเป้าหมายพลเรือน รวมถึงจุดยืนโจมตีเฉพาะจุดที่เป็นภัยคุกคามทางทหารเท่านั้น ขณะที่การอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเกิดจากการตัดสินใจที่ล่าช้าของกัมพูชาเอง โดยกัมพูชาทิ้งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อพยพล่าช้า ทําให้เกิดความโกลาหล
พลเรือตรี สุรสันต์ยังย้ำว่า ฝ่ายไทยยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม ในเรื่องการปฏิบัติเป็นไปตามหลักสากล การมุ่งสู่สันติภาพที่ยั่งยืน ต้องมีความปลอดภัยสงบสุขตามพื้นที่ชายแดน และจํากัดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามไม่ให้รุกรานประเทศไทยได้อีกต่อไป
สำหรับปัจจุบัน สถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตอย่างต่อเนื่อง นํามาซึ่งการสรุปประเด็นสําคัญ การปฏิบัติการของไทยเพื่อความมั่นคงและมนุษยธรรมที่เราเน้นในห้วงนี้ เพื่อประชาชน เพื่อมนุษยธรรม การดําเนินการของไทยอยู่ภายใต้การระงับ ชั่งใจ ใช้อาวุธแม่นยํา มุ่งลดภัยคุกคามทางทหาร หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเป็นสําคัญ โจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น โดยประเทศไทยยังคงใช้ความระมัดระวังสูงสุด ยึดหลักความได้สัดส่วน ตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยมุ่งหมายความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและพลเรือนทุกฝ่ายเป็นสำคัญ