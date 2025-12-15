ผอ.ศูนย์แถลงข่าวฯ สถานการณ์ไทย-กัมพูชาเผย การปฏิบัติการของไทยเพื่อความมั่นคงและมนุษยธรรมมี 4 ประเด็น

วันที่ 15 ธ.ค. 2568 พล.ต.อ.ประภาส สอนใจดี ผู้อำนวยการศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา เปิดเผยว่า สำหรับการปฏิบัติการของไทยเพื่อความมั่นคงและมนุษยธรรมมี 4 ประเด็น คือ
“Thailand’s Actions for Security and Humanitarian Considerations”
1. ประเทศไทยดำเนินการด้วยความยับยั้งชั่งใจและใช้อาวุธอย่างแม่นยำ โดยมุ่งลดภัยคุกคามทางทหารเท่าที่จำเป็น และหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอย่างเคร่งครัด
Thailand’s actions are restrained and precise, aimed solely at reducing threats while avoiding harm to civilians and civilian infrastructure.
2. ในขณะที่สถานการณ์การปะทะลดความรุนแรงลงอย่างมีนัยสำคัญ ประเทศไทยยังคงใช้ความระมัดระวังสูงสุดและยึดหลักความได้สัดส่วนตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
As hostilities have significantly decreased, Thailand continues to exercise maximum caution and proportionality in accordance with international humanitarian law.
3. ความห่วงใยสูงสุดของประเทศไทยคือความปลอดภัยและความเดือดร้อนของประชาชนและพลเรือนทุกฝ่าย รวมถึงการเข้าถึงอาหาร การรักษาพยาบาล และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขั้นพื้นฐาน
Our primary concern remains the safety and suffering of civilians on all sides, including access to food, medical care, and basic humanitarian needs.
4. ประเทศไทยไม่ได้มุ่งทำลาย แต่ยึดมั่นในการลดความตึงเครียด เสถียรภาพ และการสร้างเงื่อนไขที่ให้หลักมนุษยธรรมอยู่เหนือความรุนแรง
Thailand seeks not destruction, but de-escalation, stability, and conditions that allow humanitarian considerations to prevail over violence.