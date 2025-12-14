ทบ.รับ จรวด-ระบบต่อต้านรถถังที่ยึดได้ มีความทันสมัย เชื่อกัมพูชามีอีก แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ ย้ำมีแนวทางป้องกัน

ทบ.รับ จรวด-ระบบต่อต้านรถถังที่ ยึดได้ มีความทันสมัย เชื่อ กัมพูชา มีอีก แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ ย้ำ มีแนวทางป้องกัน ด้าน ทอ. การันตี เครื่องบินรบ - นักบิน มีความพร้อมรบสูงสุด
วันนี้ (14 ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีทหารไทยสามารถยึดระบบขีปนาวุธต่อต้านรถถังนำวิถียุคที่ 5 รุ่น GAM-102LR สัญชาติจีน จํานวนมากว่า เป็นอาวุธที่ใช้ต่อสู้ภาคพื้น ไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือยานรบจากการพิสูจน์ทราบ มีความทันสมัยในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเราได้ยึดมาแล้ว และเชื่อว่าอาวุธที่เรายึดมาได้ ลดความเสี่ยงกำลังพลของเรา จากการโจมตีอาวุธดังกล่าว แต่เราก็มีความรอบคอบ เตรียมการป้องกันต่อการใช้อาวุธชนิดนี้ เพราะจากพิสูจน์ทราบมามีอยู่หลายนัดที่ยังไม่ได้ใช้ ซึ่งกัมพูชาไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้
ด้าน พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวยืนยัน กองทัพอากาศมีการเตรียมการอย่างดีและเตรียมสภาพความพร้อมรบสูงสุด ทั้งในส่วนกําลังพลนักบิน อากาศยานและเครื่องบินขับไล่ทุกแบบ ยุทโธปกรณ์ เพื่อและ สนับสนุนการรบทั้งหมดที่ถูกยกระดับ ซึ่งเราจะไม่หยุดปฏิบัติภารกิจจนกว่ากัมพูชาจะหยุดความพยายามและกิจกรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทย ขอให้เชื่อมั่นว่ากองทัพอากาศของท่านมีความพร้อมรบสูงสุดสามารถปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทย การแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา