ทร.เตรียมเสนอ สมช.15 ธ.ค.ชะลอส่งออกน้ำมัน–ยุทธปัจจัย ย้ำมาตรการเฉพาะจุด ไม่ใช่ปิดอ่าวไทย

ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปิดกั้นน่านน้ำและการระงับส่งออกน้ำมัน ยืนยันเป็นเพียงมาตรการ “จำกัดอาณาเขตอ่าวไทย” เพื่อสกัดการลักลอบขนส่งน้ำมันและยุทธปัจจัย เตรียมเสนอแผนต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) วันที่ 15 ธันวาคมนี้ เพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมย้ำชัดไม่ใช้คำว่า “ปิดอ่าวไทย”
วันนี้ (14 ธ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นาวาเอก นรา คุณโฑถม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจง ประเด็นที่มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลออนไลน์ เรื่องการปิดกั้นน่านน้ํา และระงับการส่งออกน้ํามัน อยากทําความเข้าใจว่า ในปัจจุบันยังไม่มีการประกาศดังกล่าวออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเพียงข้อเสนอ ของคณะผู้บัญชาการทางทหารเพื่อให้หารือในสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)ที่จะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้ (15 ธ.ค.)ใน 3 ประเด็น 1. ขอให้สภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติระงับระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและสินค้ายุทธปัจจัยสำคัญไปยังกัมพูชา
2. ให้หน่วยงาน ศรชล.บูรณาการกลไกควบคุมเฝ้าระวังเรือ ที่มีพฤติกรรมลําเลียง น้ํามันเชื้อเพลิง สินค้ายุทัพปัจจัยสําคัญไปยังกัมพูชา
3.ให้ ศรชล.ออกประกาศพื้นที่บริเวณทะเลอาณาเขต รอบท่าเรือกัมพูชาเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงภัยสูงเนื่องจากกองทัพกัมพูชามีการใช้อาวุธโดยไม่ระบุเป้าหมาย ยิงไม่มีทิศทาง ทําให้เรือที่สัญจรไปมาที่อยู่ในระยะการยิงมีความเสี่ยงสูง จึงให้ออกประกาศแจ้งเตือน และย่ําว่าจะไม่มีคําว่าปิดน่านน้ํา