นาทีแนวหน้า! ทหารไทยถูกกระสุนปืน ค.60 ฝ่ายเขมรถล่มคาบังเกอร์ ขณะไลฟ์สดผ่านโซเชียลฯ (ชมคลิป)

นาทีชีวิต จากคลิปไลฟ์สดที่ตั้งใจบันทึกเหตุการณ์ กลับกลายเป็นเสียงระเบิดและความสูญเสีย เมื่อทหารไทยเผชิญกระสุนปืน ค.60 บริเวณแนวหน้าชายแดน เหตุการณ์จริงสะท้อนอันตรายของพื้นที่ปะทะ พร้อมตอกย้ำคำเตือนว่า การไลฟ์สดหรือถ่ายทอดข้อมูลจากพื้นที่การทหาร ไม่เพียงเสี่ยงต่อชีวิตผู้ปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังอาจกระทบต่อความปลอดภัยและความมั่นคงโดยรวม
วันนี้ (14 ธ.ค.) เพจ "Army Military Force" ได้โพสต์คลิปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ โดยเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญบริเวณแนวหน้าชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อทหารไทยนายหนึ่งถูกกระสุนปืนครกขนาด 60 มม.จากฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาตกใส่แนวที่มั่น ส่งผลให้บังเกอร์พังถล่ม ขณะเจ้าตัวกำลังถ่ายคลิปและไลฟ์สดเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สร้างความตกตะลึงแก่ผู้ที่รับชมเป็นจำนวนมาก
จากข้อมูลที่ปรากฏในโลกออนไลน์ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุมีการเตือนถึงความเสี่ยงและอันตรายในพื้นที่แล้ว แต่ยังมีการเข้าไปบันทึกภาพและถ่ายทอดสดจากแนวปะทะ โดยหวังสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย กระทั่งเกิดเหตุยิงโจมตีขึ้นจริง ทำให้สถานการณ์พลิกจากการถ่ายคลิปกลายเป็นเหตุการณ์คับขันในเสี้ยวนาที
รายงานยังระบุว่า คลิปวิดีโอดังกล่าวถูกลบออกจากระบบในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม โดยเฉพาะประเด็นความเหมาะสมของการถ่ายทำคอนเทนต์ในพื้นที่การทหารและเขตอันตราย ซึ่งไม่เพียงเสี่ยงต่อชีวิตตนเอง แต่ยังอาจกระทบต่อความปลอดภัยของกำลังพลและปฏิบัติการทางทหารโดยรวม
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญ ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนที่ทุกฝ่ายจำเป็นต้องตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
