กัมพูชายิง BM-21 ใส่บ้านเรือนศรีสะเกษ ประชาชนผู้บริสุทธิ์ตาย 1

ฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธจรวด BM-21 โจมตีเข้าใส่พื้นที่เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ใจกลางแหล่งชุมชนและโรงเรียน ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต 1 ราย
วันนี้ (14 ธ.ค.) เวลา 11.50 น. กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่ 2 ว่าฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธจรวด BM-21 โจมตีเข้าใส่พื้นที่ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอยู่บริเวณใจกลางแหล่งชุมชนและโรงเรียนเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิต 1 ราย คือ นายดร ปัจฉาพันธ์ อายุ 63 ปี จากสะเก็ดระเบิด พร้อมส่งผลให้เกิดไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเสียหาย 1 หลัง ส่วนรายละเอียดผู้บาดเจ็บกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
กองทัพบกขอประณามการกระทำของฝ่ายกัมพูชาต่อเวทีประชาคมระหว่างประเทศ ที่ยังคงใช้อาวุธโจมตีใส่พื้นที่พลเรือนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารเป็นวันที่สอง เป็นเหตุให้พลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต จากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นหลักฐานที่ชี้ชัดถึงเจตนาของฝ่ายกัมพูชาที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างร้ายแรง
(ภาพทีมโฆษกกองทัพบกอนุญาตให้เผยแพร่)