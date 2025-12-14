“ฮุน มาเนต” โวชาวเขมรทุกระดับรวมพลังแข็งแกร่งปกป้องดินแดนจากการรุกรานของเพื่อนบ้าน

นายกฯ กัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊ก อ้างความสามัคคีของชาวเขมร ตั้งแต่กษัตริย์ ข้าราชการทุกระดับ ไปจนถึงประชาชน เป็นพลังที่แข็งแกร่งปกป้องอธิปไตยจากการรุกรานของเพื่อนบ้าน
วันนี้ (14 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.56 น. นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Hun Manet ว่า ผมภาคภูมิใจที่ได้เห็นความเข้มแข็งของความสามัคคีแห่งชาติเขมรในสถานการณ์ที่ประเทศของเรากำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้าน
“พระมหากษัตริย์ ผู้นำ ข้าราชการทุกระดับ ประชาชนชาวกัมพูชาทุกศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ได้แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีแห่งชาติอย่างแข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนวีรบุรุษแห่งกองทัพและตำรวจแห่งชาติทุกคนที่ยืนหยัดและปฏิบัติภารกิจอย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนของกัมพูชา ขอให้ความเข้มแข็งของความสามัคคีแห่งชาติเขมรยังคงเป็นพลังที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนและให้กำลังใจแก่วีรบุรุษแห่งกองทัพและตำรวจแห่งชาติของเรา ในการปฏิบัติภารกิจปกป้องดินแดนต่อไป
“รัฐบาลราชอาณาจักรยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ตลอดจนวีรบุรุษแห่งกองทัพและตำรวจแห่งชาติของเราตลอดเวลา”