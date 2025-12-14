ฮุน มาเนต ย้ำความสามัคคีชาติ ชูพลังประชาชนหนุนกองทัพกัมพูชาในยามวิกฤต

14 ธันวาคม 2568 นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ของกัมพูชา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความภาคภูมิใจต่อความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชนชาวกัมพูชาทุกภาคส่วน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประเทศกำลังเผชิญกับความยากลำบากจากความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยระบุว่า สิ่งที่ได้เห็นในช่วงเวลานี้คือพลังของมหาสามัคคีแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนออกมาจากการยืนหยัดร่วมกันของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผู้นำกัมพูชากล่าวว่า พระมหากษัตริย์ ผู้นำระดับต่างๆ ข้าราชการทุกชั้น รวมถึงประชาชนชาวเขมรจากทุกภูมิหลัง ได้แสดงจุดยืนร่วมกันอย่างชัดเจน ด้วยการสนับสนุนกองทัพและตำรวจแห่งชาติที่กำลังปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งในการปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน พร้อมย้ำว่าจิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนี้ คือพลังสำคัญที่หล่อเลี้ยงขวัญและกำลังใจของกำลังพลในแนวหน้า
นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต ยังเรียกร้องให้พลังความสามัคคีดังกล่าวดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงสนับสนุนและกำลังใจให้แก่กองทัพและตำรวจแห่งชาติ ในการเดินหน้าภารกิจปกป้องประเทศ พร้อมย้ำจุดยืนของรัฐบาลว่า จะยืนเคียงข้างประชาชน รวมถึงกำลังพลด้านความมั่นคงของประเทศในทุกช่วงเวลา ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงเปราะบางและต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย