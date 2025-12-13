ส่องดาวรุ่งแดนเหงียน! 'เหวียน คานห์ ลินห์' คว้าเงินซีเกมส์ 33 พร้อมออร่าความน่ารักสะกดใจชาวไทย

ทำความรู้จัก! นักกรีฑาสาวเวียดนามที่กำลังเป็นไวรัลในโลกโซเชียลไทย 'เหวียน คานห์ ลินห์' หลังโชว์ฟอร์มสุดปังคว้าเหรียญเงินซีเกมส์ 33 พร้อมความน่ารักระดับนางเอก
ชื่อของ เหวียน คานห์ ลินห์ (Nguyen Khanh Linh) นักกรีฑาสาวทีมชาติเวียดนาม กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว หลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย โดยเธอสามารถคว้า 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันให้กับทัพกรีฑาเวียดนามได้สำเร็จ
นักวิ่งสาวดาวรุ่งผู้นี้ได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจ ด้วยการคว้าเหรียญเงินในรายการวิ่ง 1,500 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2025 ด้วยเวลา 4:29.76 นาที โดยพ่ายให้กับเพื่อนร่วมชาติอย่าง บุย ธิ งัน ที่คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 4:27.34 นาที
นอกจากนี้ คานห์ ลินห์ ยังเคยทำผลงานโดดเด่นในประเทศไทยมาแล้ว ด้วยการคว้า เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตรหญิง ในรายการ Thailand Open Track & Field Championships 2025 ที่จังหวัดปทุมธานี ด้วยเวลา 4:30.74 นาที
สิ่งที่ทำให้ เหวียน คานห์ ลินห์ ได้รับความสนใจไม่แพ้ผลงานในสนาม คือ ความน่ารักสดใสและมีเสน่ห์ ของเธอ ซึ่งได้สร้างความประทับใจและเรียกเสียงฮือฮาจากกลุ่มผู้ติดตามและคอมมูนิตีนักวิ่งชาวไทยเป็นอย่างมาก ทำให้เธอเป็นที่จับตามองในฐานะนักกีฬาที่มีทั้งความสามารถและออร่า
เหวียน คานห์ ลินห์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2006 ปัจจุบันอายุ 19 ปี สัญชาติเวียดนาม และเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองของวงการกรีฑาเวียดนามตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 18 ปี เธอเริ่มทำผลงานโดดเด่นในระดับเยาวชนทั้งในเวทีเอเชีย ทำให้ก้าวขึ้นสู่การแข่งขันระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคอย่างรวดเร็ว
ด้วยความสามารถและเสน่ห์เฉพาะตัว ทำให้คาดการณ์ได้ว่า คานห์ ลินห์ จะเป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ของวงการกรีฑาในอนาคตอย่างแน่นอน
สำหรับแฟน ๆ ที่ชื่นชอบในผลงานและความน่ารักของเธอ สามารถติดตาม เหวียน คานห์ ลินห์ ได้ทางอินสตาแกรมส่วนตัวที่ ig : _knah.lynh10.th07_
ชื่อของ เหวียน คานห์ ลินห์ (Nguyen Khanh Linh) นักกรีฑาสาวทีมชาติเวียดนาม กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว หลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย โดยเธอสามารถคว้า 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันให้กับทัพกรีฑาเวียดนามได้สำเร็จ
นักวิ่งสาวดาวรุ่งผู้นี้ได้สร้างผลงานที่น่าประทับใจ ด้วยการคว้าเหรียญเงินในรายการวิ่ง 1,500 เมตรหญิง ซีเกมส์ 2025 ด้วยเวลา 4:29.76 นาที โดยพ่ายให้กับเพื่อนร่วมชาติอย่าง บุย ธิ งัน ที่คว้าเหรียญทองด้วยเวลา 4:27.34 นาที
นอกจากนี้ คานห์ ลินห์ ยังเคยทำผลงานโดดเด่นในประเทศไทยมาแล้ว ด้วยการคว้า เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตรหญิง ในรายการ Thailand Open Track & Field Championships 2025 ที่จังหวัดปทุมธานี ด้วยเวลา 4:30.74 นาที
สิ่งที่ทำให้ เหวียน คานห์ ลินห์ ได้รับความสนใจไม่แพ้ผลงานในสนาม คือ ความน่ารักสดใสและมีเสน่ห์ ของเธอ ซึ่งได้สร้างความประทับใจและเรียกเสียงฮือฮาจากกลุ่มผู้ติดตามและคอมมูนิตีนักวิ่งชาวไทยเป็นอย่างมาก ทำให้เธอเป็นที่จับตามองในฐานะนักกีฬาที่มีทั้งความสามารถและออร่า
เหวียน คานห์ ลินห์ เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2006 ปัจจุบันอายุ 19 ปี สัญชาติเวียดนาม และเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกจับตามองของวงการกรีฑาเวียดนามตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 18 ปี เธอเริ่มทำผลงานโดดเด่นในระดับเยาวชนทั้งในเวทีเอเชีย ทำให้ก้าวขึ้นสู่การแข่งขันระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคอย่างรวดเร็ว
ด้วยความสามารถและเสน่ห์เฉพาะตัว ทำให้คาดการณ์ได้ว่า คานห์ ลินห์ จะเป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ของวงการกรีฑาในอนาคตอย่างแน่นอน
สำหรับแฟน ๆ ที่ชื่นชอบในผลงานและความน่ารักของเธอ สามารถติดตาม เหวียน คานห์ ลินห์ ได้ทางอินสตาแกรมส่วนตัวที่ ig : _knah.lynh10.th07_
@_khanhlinh_th07