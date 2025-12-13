อาลัย "พลทหารธนรัตน์" วีรบุรุษชายแดน เจ้าของร้านโทรศัพท์ประกาศยกหนี้ทั้งหมด ตอบแทนความเสียสละเพื่อชาติ

"พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด" สังกัดกองพลทหารราบที่ 11 ซึ่งกลายเป็นผู้พลีชีพรายที่ 7 ในสถานการณ์ไทย-เขมร ท่ามกลางความสูญเสียครั้งนี้ กลับปรากฏเรื่องราวของน้ำใจและความซึ้งใจ เมื่อผู้ประกอบการร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์รายหนึ่ง ได้ออกมายกย่องความเสียสละของพลทหารธนรัตน์ ด้วยการประกาศ "ยกหนี้ทั้งหมด" ที่พลทหารผู้ล่วงลับมีต่อทางร้าน เพื่อตอบแทนการจากไปเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย พร้อมให้ญาติเข้ามาติดต่อเพื่อปลดเครื่องได้ทันที
จากกรณี การจากไปของ พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด กองกำลังรบกองทัพภาคที่ 1 กำลังพลสังกัดกองพลทหารราบที่ 11 ตำแหน่ง พลปืนเล็ก สังกัดกรมทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.113 พัน.3) พลีชีพรายที่ 7 จากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชา ด้านจังหวัดสระแก้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Artima Chanlertlakha" คาดว่าเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์โทรศัพท์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด โดยทางผู้โพสต์ได้ทำการยกหนี้ทั้งหมดให้น้อง แล้วให้ญาติน้องติดต่อเข้ามาปลดเครื่องได้เลย โดยทางผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ทางบริษัทอาซ้อมันนี่แอนด์โฟน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของน้องพลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด
ทางบริษัทขออนุญาติยกหนี้ทั้งหมดให้น้อง ให้ญาติน้องติดต่อเข้ามาปลดเครื่องได้นะคะ
ในคืนที่เราไถฟีดเล่นมือถือกันมีผู้ชายที่จากบ้านไกลเพื่อไปรบเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้"