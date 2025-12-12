กองทัพบกลำเลียงร่าง ‘2 ทหารกล้า’ กลับบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดหนองคาย-กาฬสินธุ์

อุดรธานี-กองทัพบกลำเลียงร่าง “พลทหารธนรัตน์–พลทหารชาญชัย” 2 วีรชนผู้สละชีพระหว่างปฏิบัติหน้าที่กลับสู่บ้านเกิด โดยลำเลียงมาลงที่กองบิน 23 อุดรธานี ท่ามกลางนายทหารระดับสูง ครอบครัว และประชาชนร่วมตั้งกองเกียรติยศรับอย่างสมศักดิ์ศรี ก่อนแยก 2 ขบวนส่งร่างกลับภูมิลำเนาที่กาฬสินธุ์และหนองคาย
เที่ยงวันนี้ (12ธ.ค.) ที่สนามบินกองบิน 23 บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ขณะที่คณะนายทหารระดับสูง และครอบครัวของผู้เสียชีวิต เดินทางมารับ ร่างของทหารกล้า 2 นาย ได้แก่ พลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด และพลทหารชาญชัย ผดุงโชค ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ โดยครั้งนี้กองทัพบกได้ลำเลียงร่างกลับสู่บ้านเกิดด้วย เครื่องบินลำเลียงของกองทัพบก อย่างสมศักดิ์ศรี ซึ่งพิธีต้อนรับในวันนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ผู้บังคับการกองบิน 23 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมด้วยตนเอง เพื่อแสดงความเคารพและสดุดีวีรกรรมของทหารผู้เสียสละ
ทันทีที่เครื่องบินของกองทัพบกแตะพื้นรันเวย์ เจ้าหน้าที่ประกาศเชิญยืนสงบนิ่งทั้งสนามบิน ก่อนเริ่มพิธี ตั้งกองเกียรติยศ เพื่อรับร่างอย่างสมเกียรติที่สุด กองเกียรติยศจาก มทบ.24 และกำลังพลจาก กองบิน 23 ตั้งแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมวงดุริยางค์ทหารบรรเลงเพลงไว้อาลัยให้ความรู้สึกสง่างามและขรึมขลังไปทั้งลานบิน
เมื่อประตูเครื่องบินเปิดออก พลตรีประเสริฐ ข่าทิพย์พาที ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ได้ประกอบพิธีเคารพศพต่อหน้ารูปผู้เสียชีวิต ด้วยการจุดธูปและวางผ้าไตร ก่อนนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดมาติกาบังสกุล จากนั้นได้อัญเชิญโลงศพลงจากเครื่องบินอย่างสมเกียรติ โดยเจ้าหน้าที่ทหารในชุดเต็มยศที่ห่อด้วยธงไตรรงค์ลงจากเครื่องบินอย่างช้า ๆ และนำผ่านกลางกองเกียรติยศ ครอบครัวของทั้งสองนายที่ยืนรอตั้งแต่ช่วงสายต่างร่ำไห้ แต่ก็พยายามยืนหยัดอย่างเข้มแข็งเพื่อสดุดีความกล้าหาญของลูกหลาน
หลังเสร็จพิธีที่สนามบิน ร่างทั้งสองนายมีการจัดรถแบ่งออกเป็น 2 ขบวน พร้อมจะถูกส่งไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด ขบวนที่ 1 ส่งร่างพลทหารธนรัตน์ ไปยังอำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ขบวนที่ 2 ส่งร่างพลทหารชาญชัยไปยังอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยระหว่างทางจะมีการตั้งแถวให้เกียรติจากทหารและประชาชน เพื่อแสดงความอาลัยและความภาคภูมิใจในวีรกรรมของทหารกล้าทั้งสอง
สำหรับพลทหารธนรัตน์ จันทร์ประทัด สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 112 ที่ได้พลีชีพเพื่อชาติในการปกป้องอธิปไตยของไทยบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่ผ่านมา ส่วนพลทหารชาญชัย ผดุงโชค (น้องสมาร์ท) อายุ 22 ปี ภูมิลำเนา ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กองกำลังรบกองทัพภาคที่ 1 สังกัดกรมทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 3 (ร.112 พัน.3) ตำแหน่งพลยิงปืนกล พลีชีพกลางสมรภูมิบึงตะกวน-บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา จากการถูกกระสุนปืน ค. ฝ่ายกัมพูชาตกใส่