“วี วิโอเลต” รวมคลิปโชว์ร้องสด พิสูจน์ตัวเอง ปมเสียงเพี้ยนซีเกมส์ ยัน เกิดจากผิดพลาดทางเทคนิค

วี วิโอเลต วอเทียร์ นักร้องสาว โพสต์รวมคลิปโชว์ 'ร้องสด' พิสูจน์ตัวเอง หลังเกิดดรามาปมเพี้ยนในพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พร้อมขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนและกำลังใจ
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ทันที ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) เมื่อช่วงค่ำวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา การแสดงชุด "IGNITE THE GAME" ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะโชว์ของนักร้องสาว วี วิโอเลต วอเทียร์ ที่ร่วมร้องเพลงกับ กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ และ โต้ง ทูพี ซึ่งหลายคนมองว่าเธอร้องเพี้ยนและทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร
ต่อมา “วี วิโอเลต” ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบายความในใจและชี้แจงข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น เผยว่าเป็นความผิดพลาดในการประสานงานทางเทคนิคอย่างรุนแรง เดิมทีมีการตกลงกันว่าจะใช้ระบบ "ลิปซิงค์" เพื่อความสมบูรณ์ของโชว์ แต่หน้างานกลับเกิดเหตุขัดข้องเมื่อไมโครโฟนถูกเปิดเสียงออกลำโพงจริงโดยที่เธอไม่ทราบล่วงหน้า
ล่าสุด วันนี้ (11 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก “Violette Wautier”ของ วี วิโอเลต วอเทียร์ ได้โพสต์รวมคลิปเสียงขณะตนร้องสด หลังเกิดดรามาร้องเพี้ยนในพิธีเปิดซีเกมส์ครั้งที่ 33 พร้อมระบุข้อความว่า “ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนและกำลังใจนะคะ อยากบอกว่าวีแข็งแกร่งกว่าที่วีคิดเยอะเลย เซอร์ไพรซ์ตัวเอง วีรู้ทุกอย่างจะผ่านไป ตอนนี้เริ่มเล่นมุขเรื่องนี้ละ และสำหรับใครที่ยังสงสัย หวังว่าคลิปพวกนี้พิสูจน์ได้นะคะ ร้องสดๆ
Thank you for all the love and supports na ka. I’m actually surprised at how strong I am. I know I will be okay. I start to make jokes about it already. And for the ones who still has doubt, I hope this prove it. Live and raw singing.”