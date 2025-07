“พาณิชย์”ผนึก กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ จัดแข่งขันรีมิกส์ เพิ่มมูลค่าเพลงเก่า

น.ส.นุสรา กาญจนกูล อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ผนึกกำลังกับแรปเปอร์ชื่อดัง “กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่” สมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศ (IFPI) ผู้สนับสนุนเพลงจากค่ายเพลงชั้นนำ และผู้ดูแลลิขสิทธิ์ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ ปลุกกระแสสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเพลงไทย เปิดตัวโปรเจกต์สุดปัง “DIP Mash Up DJ Contest 2025” เวทีประกวดผลงานสร้างสรรค์ของคนดนตรีรุ่นใหม่ไฟแรง ด้วยการนำเพลงลิขสิทธิ์ฮิตในอดีตมาสร้างสรรค์ให้โลดแล่นในสไตล์ Mash Up ที่ทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบทเพลงยุคเก่าทรงคุณค่า สร้างโอกาสที่ท้าทายให้ศิลปินหน้าใหม่แจ้งเกิดในวงการ พร้อมคว้ารางวัลใหญ่มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาททั้งนี้ ในปัจจุบันด้วยโลกแห่งดิจิทัล อุตสาหกรรมเพลงไทยเข้าสู่ยุคทองของการเติบโตแบบก้าวกระโดดและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา มีบทเพลงเก่าจำนวนมากที่มีคุณค่าทางจิตใจและสร้างความสุขผ่านความทรงจำของผู้คนมากมาย แต่ด้วยยุคสมัยของกาลเวลา อาจทำให้เพลงเก่าคลายความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่ การนำเพลงเก่าเหล่านี้มาสร้างสรรค์ด้วยการผสมผสานดนตรีในรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงผู้ฟังในวงกว้างจะเป็นการสร้างคุณค่าและชุบชีวิตบทเพลงเหล่านั้นให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และยังเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานเพลงแนว Mash Up มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องในการนำผลงานเพลงของผู้อื่นมาใช้ประโยชน์ในการต่อยอด เพื่อสร้างสรรค์เพลงใหม่ สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเก่าจากการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์เพลงของตนเพื่อการพัฒนาต่อยอด ตลอดจนผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประกวดดังกล่าว มีเป้าหมายในการเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ผู้มีความสามารถด้านการผสมผสานและสร้างสรรค์บทเพลง (Mash Up) โดยศิลปินที่เข้าร่วมการประกวดจะได้มีเวทีแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์ นำงานเพลงลิขสิทธิ์ที่มีคุณค่าในอดีต ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาพันธ์ผู้ผลิตสิ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศ (IFPI) รวมถึงผู้สนับสนุนเพลงสำหรับการประกวดจากค่ายเพลงชั้นนำ ซึ่งดูแลงานลิขสิทธิ์เพลงของค่ายเพลงดังทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 70 ค่าย มาพัฒนาต่อยอดในรูปแบบดนตรีที่แปลกใหม่และทันสมัยโดยผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีไทย สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 ก.ค.2568 หรือติดตามข่าวสารการประกวดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ Facebook เพจ “กรมทรัพย์สินทางปัญญา” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองลิขสิทธิ์ โทร 02 547 4633