“เก้า จิรายุ” ถึงกับพูดไม่ออก หลัง “วี วิโอเลต” แฉปมร้อนร้องเพี้ยนซีเกมส์ ผิดหวังทั้งที่ไม่ได้หวัง!

กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์ หลังจากที่ “วี วิโอเลต วอเทียร์” ถูกวิจารณ์ว่าร้องเพี้ยนในไลฟ์ ระหว่างขึ้นโชว์เปิดซีเกมส์ 2025 จนเจ้าตัวขอออกมาปกป้องศักดิ์ศรีตัวเอง แฉการทำงานที่ผิดแผน ทีมงานประสานงานพลาด แจ้งล่วงหน้าจะให้ลิปซิงค์ แต่กลับเปิดไมค์สดเฉพาะในการถ่ายทอดสด ไม่แจ้งล่วงหน้า ขณะที่เสียงในหูฟังของวีปิดอยู่ ทำให้ร้องไม่ตรงคีย์ งานนี้วีถึงขั้นตัดพ้อ สิ่งที่เกิดขึ้นทำลายชื่อเสียง ศักดิ์ศรี อาชีพ และความฝันของตัวเอง รวมทั้งยันว่าในชีวิตการเป็นศิลปิน แทบไม่เคยลิปซิงค์ร้องเพลง
ภายหลังวีจัดชุดใหญ่ “เก้า จิรายุ ละอองมณี” หวานใจของวี ได้แชร์ข้อความดังกล่าว รวมทั้งแชร์สิ่งที่ “กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่” ได้โพสต์ขออย่าโทษศิลปิน เพราะเป็นการทำงานที่ผิดแผนจากการประสานงานที่ผิดพลาด โดยเก้าฟาดว่า “พูดไม่ออกครับ ผิดหวังในการจัดการแบบสุดจะบรรยาย ทั้งที่ไม่ได้หวังไว้มากแล้วด้วยซ้ำครับ”
ด้าน Universal Music Thailand ต้นสังกัดของวี ได้ออกมาปกป้องว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความผดพลาดจากการประสานงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน ส่งผลให้การแสดงของศิลปินไม่เป็นไปตามที่มีการพูดคุยกันเบื้องต้น ทางค่ายและศิลปินรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก พร้อมขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ รวมถึงทุกกำลังใจจากแฟนเพลงที่มีให้กับศิลปินเสมอมา