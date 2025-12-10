“วี วิโอเลต” ช้ำหนัก โชว์ซีเกมส์ประสานงานผิดพลาด ทำลายชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี อาชีพ

กลายเป็นดรามาอยู่ไม่น้อย หลังจากที่พิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในช่วงเย็นวันที่ 9 ธ.ค.68 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยการแสดงชุดที่ 2 “IGNITE THE GAME – ปลุกพลังสู่การแข่งขัน” ได้ กอล์ฟ เอฟ.ฮีโร่ หรือ ณัฐวุฒิ ศรีหมอก, โต้ง ทูพี หรือ พิทวัส พฤกษกิจ,วี วิโอเลต วอเทียร์ ร้องเพลง 1% ปรากฏว่าหลังจบโชว์ วี วิโอเลต โดนทัวร์ลงหนัก ทำนองโชว์ไม่เริ่ด และร้องเพี้ยน
ล่าสุด วี ได้ออกมาโพสต์ร่ายยาวเสียใจมากๆ เหตุประสานงานผิดพลาด จากที่คุยกันไว้ จะร้อง “ลิปซิงค์” แต่เสียงกลับออกไมค์ ไม่ได้ยินเสียงร้องตัวเอง พ้อถูกทำลายชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และอาชีพ
“จากโชว์พิธีเปิด Sea Games 2025 วันนี้ที่เกิดขึ้น หลายคนน่าจะเห็นถึงการร้องเพลงที่เพี้ยนมากๆ ของวีในทาง Live สด บอกตรงๆ ว่า เสียใจมากๆ และเรื่องที่เกิดขึ้น เป็นการทำงานที่ผิดพลาดจริงๆ
ตามที่รับแจ้งมา คือ ทางงานแจ้งมาว่าให้วี พี่โต้ง และ พี่กอล์ฟ “Lip Sync100%” ในการแสดงครั้งนี้ ด้วยเหตุผลทางด้านเทคนิคหลายประการ ทำให้การ Lip Sync เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งวีก็เข้าใจและยินยอมตามนั้น และในตอนโชว์จริง ในหูฟัง Ear Monitor ของวี ไม่มีเสียงร้องสดวีเลย ทำให้วี “ไม่ได้ยินเสียงร้องตัวเอง” แต่เพราะเข้าใจว่า Sync วีก็ทำเต็มที่เพื่อให้ภาพมันออกมาดีที่สุด
แต่สิ่งที่เกิดขึ้น คือ ไม่รู้ว่าเกิดการประสานงานที่ผิดพลาดตรงไหน เพราะมีการ“เปิดไมค์สดของวีในLive”
บอกตรงๆ ว่า รู้สึกถูกทำลายชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี อาชีพและความฝันเราทิ้งเลย ณ ตอนนี้วีอาจจะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะการแสดงจบลงแล้ว แต่อย่างน้อย วีขอโอกาสใช้พื้นที่ของวี ได้แก้ต่างให้ตัวเอง ปกป้องตัวเอง เท่าที่พอจะทำได้…
ตลอดชีวิตการเป็นศิลปินของวี วีแทบไม่เคย Lip Sync เลย วีเลยรู้สึกเสียใจที่อย่างน้อย ถ้าให้โอกาสเราร้องสด แม้จะออกมาแย่ คงจะยังรู้สึกดีกว่านี้ เพราะมันคือความสามารถเรา นี่เราไม่ได้มีโอกาสทำสิ่งนั้นด้วยซ้ำ ให้เรา Sync แต่สุดท้ายเปิดไมค์เราแต่ปิดหู โอกาสที่จะร้องเป๊ะมันน้อยมาก อย่างน้อยถ้ารู้ว่าสด แล้วหูไม่ได้ยิน คงจะถอดหูตัวเองมาฟัง หรือได้พยายามทำอะไรซักอย่าง เพื่อการร้องเพลงที่ดีที่สุด แต่เราไม่มีโอกาสนั้นเลยด้วยซ้ำ
ไม่ได้มีเจตนาจะโทษใครนะคะ แต่ขอโอกาสปกป้องตัวเองค่ะ
