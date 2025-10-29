“วี วิโอเลต” ไม่พูดชี้นำ! สัมพันธ์ “ก้อย-ท็อป” ให้หลุดจากปากเอง น้อมรับคนวิจารณ์ร้องเพลงไม่ดี

“วี วิโอเลต” เผยคัมแบ็ก แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ น้อมรับร้องเพลงไม่โอเค มีปัญหาเส้นเสียง - เคยทำได้ดีกว่านี้ บอกแคนเซิลงาน ไม่พูดกับใคร ใช้ภาษามือแทน นอยด์หวั่นร้องเพลงไม่ได้อีก ลั่นเป็นเพื่อน “ก้อย อรัชพร” จะไม่พูดชี้นำเรื่อง “ท็อป ทศพล” ขอให้หลุดจากปากเพื่อนเอง
หลังจากมีอาการป่วยเส้นเสียงบวมและอ่อนแรง ทำให้การหายใจและการร้องเพลงไม่ปกติเหมือนเดิม ต้องใช้เวลารักษานานเป็นปี ทำกระทบใจ “วี วิโอเลต วอเทียร์” อยู่ไม่น้อย กลัวร้องเพลงไม่ได้อีก ล่าสุดวีเผยถึงเรื่องนี้ในงาน Dove ปรับโฉมใหม่ในรอบ 10 ปี จุดประกาย Rebom Strongerให้ผู้หญิงทุกคนกลับมาในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งกว่าเดิม รับตอนนี้กลับมาแล้ว แม้ยังไม่เต็มร้อย
“ก็กลับมาคัมแบ็กแล้ว ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จิตใจแน่วแน่มากค่ะ จริงๆ มันก็ต้องใช้เวลา ต้องเทรนเยอะ ไปหาหมอตลอดก็ไม่มียาให้กิน ต้องฝึกร้องเพลงใหม่ คือพอกล้ามเนื้อเส้นเสียงมันอ่อนแรงไป มันก็เหมือนนักกีฬาที่บาดเจ็บ พอหายบาดเจ็บก็ไม่ได้แปลว่ามันแข็งแรง เราต้องออกกำลังให้มันกลับมาแข็งแรง ต้องออกกำลังเสียงให้ถึง ไม่ได้ผ่าตัดค่ะ ก็ใช้เวลาเป็นปี เหมือนอยู่ๆ เราก็ลืมวิธีการร้องเพลง ว่ามันต้องร้องยังไง คือไม่ขนาดนับหนึ่งหรอก แต่ในความรู้สึกมันก็ขนาดนั้น ก็เลยเหมือนเราได้สร้างพื้นฐานใหม่ให้แข็งแรงจริงๆ เรียนอย่างถูกต้องไปเลย จะได้ไม่เกิดปัญหานี้อีก
คือเราก็ร้องตลอดแหละ แค่ต้องคอยระวัง แต่ช่วงแรกๆ ที่เราไม่ได้บอกคนอื่นว่าเรากำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ ก็มีความเห็นในเน็ตว่าทำไมวีร้องไม่โอเคเลย เราก็ไม่ว่าเขานะ เพราะเรารู้ว่าเราเคยทำได้ดีกว่านี่จริงๆ มันก็ใช้เวลา จนถึงจุดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าอยากตะโกนออกไป ยอมรับกับตัวเองว่าเรากำลังเจอสิ่งนี้อยู่นะ แล้วก็มีคนมากมายให้กำลังใจมาเยอะเลย ซึ่งเราดีใจมากๆ ที่หลายๆ คนเข้าใจเรา ในเวลาเดียวกันพอได้กำลังใจเราก็ฮึบสู้ต่อ พอจัดคอนเสิร์ตใหญ่ล่าสุดก็รู้สึกว่าเริ่มกลับมาแล้ว มันมาแล้ว จริงๆ วีว่าเรื่องการพักผ่อนมันสำคัญมากๆ จริงๆ ต้องไม่ใช้ร่างกายเยอะเกินไป”
เผยคอมเมนต์ไม่บั่นทอน แต่กระทบจิตใจ นอยด์กลัวร้องเพลงไม่ได้อีกแล้ว
“สิ่งนั้นมันไม่ได้บั่นทอนเรา หลักๆ เป็นการที่เราได้ยินเสียงตัวเอง ที่มันมาๆ ไปๆ ตลอด แบบจะทำยังไงดี นี่คือสิ่งที่เรารักที่สุดในชีวิตของเรา มันไม่เหมือนเดิม มันไม่แข็งแรง มันหายไป มันต้องพยายามไม่กดดันตัวเอง ไม่เครียด ก็ใช้เวลากับจิตใจตัวเองอยู่นานเหมือนกัน เคยมีแว๊บหนึ่งว่าหรือฉันเป็นนักร้องต่อไม่ได้แล้วเหรอ แต่เราเลือกแล้วว่าเราจะเป็นนักร้อง เราไม่ยอมแพ้ แต่ก็นอยด์เพราะมันไม่เหมือนกันเดิม แต่คนรอบตัวก็บอกว่าเธอ มันยังเพราะอยู่นะ แต่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิม รู้สึกว่าการร้องเพลงเป็นสิ่งที่ยาก จากเมื่อก่อนมันง่ายสำหรับเรา ก็กระทบจิตใจอยู่ เพราะมันสำคัญที่สุดในชีวิต”
แคนเซิลงาน ไม่พูดกับใคร ใช้ภาษามือแทน
มีแคนเซิลงานไปบ้างเหมือนกัน เพราะคุณหมอบอกว่าต้องหยุดนะ แต่ตอนนี้มันดีขึ้นมากๆ แล้วค่ะ ช่วงที่ไม่พูดกับใครเลยก็มี ห้ามออกเสียง เพื่อนก็บอกเป็นอะไร ต้องใช้ภาษามือไปเลย ก็จะหยุดเป็นช่วงๆ ไม่ได้นาน เพราะเรารู้ว่าต้องเซฟยังไง ตอนนั้นนานสุดประมาณ 4-5 วัน ที่ไม่ออกเสียงเลย ตอนนี้ก็พยายามจะไม่โหมงาน”
ห่วง “เก้า จิรายุ ละอองมณี” เหมือนกัน ลั่นกำลังใจสำคัญ
“ใช่ เขาตะโกน เราก็มีพาไปหาหมอเราอยู่ ว่าลองไปเช็กสิ (ดีขึ้นเพราะเขาดูแล?) จริงๆ หลักๆ คือเรื่องจิตใจ ร่างกายก็เรื่องหนึ่ง แต่จิตใจก็สำคัญ วีโชคดีที่คนรอบตัวดี คุณเก้าเขาก็บอกเธอยังร้องเพราะมาก ร้องเพราะกว่าเราอยู่เลย กำลังใจสำคัญค่ะ เขาเชื่อว่ามากๆ ว่าเราจะกลับมาได้ เราเลยเชื่อเขา เป็นพลังรักในเสียงเพลง ทำให้เราสู้”
เป็นเพื่อน “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” จะไม่พูดชี้นำเรื่อง “ท็อป ทศพล หมายสุข” ให้ไปถามเอาเอง
“หนูเป็นเพื่อนก้อย โนคอมเมนต์ค่ะ มันจะไม่มาจากปากเรา ต้องไปถามเขาเอง เราจะไม่พูด ไม่ชี้นำอะไรเลย ความคิดเห็นเราเป็นยังไง เราขอคีฟไว้ให้เป็นส่วนของเขาสองคนดีกว่า ทริปเดินป่าก็โนคอมเมนต์ จริงๆ วีต้องไปด้วยแต่จัดคอนเสิร์ตใหญ่อยู่เลยไม่ได้ไปค่ะ โนคอมเมนต์”