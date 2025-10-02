“วี วิโอเลต” สร้างปรากฏการณ์ SO VERY DRAMATIC อบอวลด้วยพลังรัก และโมเมนต์กับ “เก้า จิรายุ”

ผ่านพ้นไปแล้วอย่างประทับใจสำหรับCHERILON Presents คอนเสิร์ตนั่งใกล้ VIOLETTE WAUTIER SO VERY DRAMATIC LIVE IN THEATRE ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27–28 กันยายน 2568 ณ KBank SiamPic Hall กับ 2 รอบการแสดงสุดเต็มอิ่ม ซึ่งนับเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในชีวิตของนักร้องสาวมากฝีมือ “วี วิโอเลต วอเทียร์”
เปิดฉากด้วยการปรากฏตัวสุดอลังการของวี ที่มาพร้อมโปรดักชันที่ผสมผสานกลิ่นอายบรอดเวย์ ราวกับการนั่งชมละครเพลงที่เล่าเรื่องราวผ่านเสียงร้องและการแสดงสดมากกว่าจะเป็นเพียงคอนเสิร์ตธรรมดา ก่อนจะค่อย ๆ พาผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศที่ผสมผสานระหว่างคอนเสิร์ตและละครเวทีได้อย่างลงตัว เพื่อให้สมกับการจัดแสดงอยู่ในเธียเตอร์ ตอกย้ำความเป็น “So Very Dramatic” ในแบบฉบับของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบ บรรยากาศตลอดทั้งโชว์เต็มไปด้วยความสุขและความใกล้ชิดระหว่างศิลปินกับแฟนเพลง กระทั่งในบางช่วงวีถึงกับน้ำตาซึมซาบซึ้งไปกับพลังรักจากชาววอเทอร์ที่ส่งมาให้วี ทั้งร้องเพลงตาม เสียงเชียร์ที่มอบให้วีตลอดการแสดง
อีกหนึ่งโมเมนต์ที่ทำเอาฮอลล์แตกคือการขึ้นเวทีของแฟนหนุ่ม “เก้า จิรายุ ละอองมณี” ที่มาร่วมดีดกีตาร์และร้องเพลง เสียใจจนตาย คู่กับวี ก่อนจะต่อด้วยเพลง ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุข (This Time)ที่วีแต่งให้เก้าโดยเฉพาะ แต่เหนือกว่าความหวานคือความเป็นธรรมชาติของทั้งคู่ ที่เผยเสน่ห์และความเป็นตัวเองออกมาเต็มที่ ทำเอาแฟน ๆ ได้หัวเราะและยิ้มตามไปกับเคมีสุดฮาของทั้งสองคนที่หยอกกันไปมาอย่างเป็นธรรมชาติ เรียกเสียงหัวเราะตลอดช่วงเวลาอยู่บนเวที
นอกจากการโชว์พลังเสียง วียังทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง ด้วยการเล่นทั้งกีตาร์และคีย์บอร์ดสด ๆ ต่อหน้าคนดู สะท้อนให้เห็นพัฒนาการและความมุ่งมั่นทางดนตรีที่ชัดเจน โดยเฉพาะช่วงที่วีเดินเข้าไปใกล้ผู้ชมทั้งชั้น 1 และชั้น 2 เพื่อทำตามสัญญาที่ว่า “คุณนั่งดู เรานั่งเล่น เรานั่งใกล้กัน”
และเมื่อเข้าสู่ช่วงท้าย วีเลือกปลดปล่อยพลังด้วยเพลงแดนซ์สุดมันส์ พร้อมชวนทุกคนลุกออกจากเก้าอี้ มาสนุกและปลดปล่อยไปด้วยกันทั้งฮอลล์ ปิดโชว์ด้วยพลังงานบวกและรอยยิ้มทั่วทั้ง KBankSiamPic Hall คอนเสิร์ตครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการแสดงดนตรี แต่คือบทพิสูจน์ว่า “วี–วิโอเลต วอเทียร์” คือศิลปินที่สามารถสร้างสรรค์โชว์ได้อย่างงดงาม ถ่ายทอดทั้งเสียงเพลง ความเป็นตัวตน และความจริงใจ จนตรึงหัวใจแฟนเพลงไว้ได้ในทุกนาที