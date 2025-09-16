ONNEX by SCG จับมือ บรอดเวย์ พรีซิชั่น ติดตั้งโซลาร์รูฟ 3.5 MWp พร้อมรองรับ BESS ขนาด 5.5 MWh

ONNEX by SCG เดินหน้ารุกตลาดพลังงานสะอาด ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท บรอดเวย์ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและชิ้นส่วนโลหะผสมพลาสติกความละเอียดสูง มาตรฐานระดับโลกจากประเทศจีน ผู้ผลิตเลโก้ รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ความร่วมมือกับองค์กรระดับโลกในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของ ONNEX by SCG ในฐานะหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของธุรกิจพลังงานในประเทศไทย ที่มุ่งมั่นคัดสรรเทคโนโลยีด้านพลังงาน ที่จะช่วยให้การดึงประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้ตอบโจทย์อย่างครบวงจร ทั้งในด้านฟังก์ชันการใช้งานและช่วยลดค่าใช้จ่ายหลักด้านพลังงานให้กับองค์กร
“นายดุสิต ชัยรัตน์” Head of Smart Solution Business (ที่ 1 จากซ้าย) กล่าวว่า "ONNEX by SCG ได้รับความไว้วางใจจากทาง บริษัท บรอดเวย์ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ในการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 3,417.7 กิโลวัตต์พีค อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System - BESS) ขนาดมากกว่า 5.5 เมกะวัตต์-ชั่วโมง (MWh) โดยกระบวนการทำงานของระบบ BESS จะเป็นรูปแบบ DC Coupling ที่เกิดความสูญเสียด้านพลังงานน้อยกว่า เพราะสามารถใช้ไฟกระแสตรง DC จากแบตเตอรี่ได้เลย และไม่ต้องมีขั้นตอนการแปลงจากกระแสตรง DC เป็นกระแสสลับ AC และเพื่อตอบโจทย์แนวทาง Smart Factory เรายังใช้ AI อัจฉริยะ ในการจดจำพฤติกรรมการใช้พลังงานในโรงงานอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถควบคุมระบบพลังงานให้ทำงานได้อย่างเหมาะสมเต็มประสิทธิภาพตามแต่ละพื้นที่ เป็นการเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ให้ได้มากที่สุด
การตอบโจทย์ความยั่งยืนให้กับโรงงานขนาดใหญ่ในระดับของ บริษัท บรอดเวย์ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เกิดจากภาพรวมการแข่งขันของธุรกิจด้านพลังงานจะอยู่ที่การเลือกใช้เทคโนโลยี และความสามารถในการออกแบบระบบที่ตอบโจทย์ของลูกค้า เราหวังว่าความร่วมมือระหว่าง ONNEX By SCG และการลงทุนในไทยของโรงงาน บรอดเวย์ พรีซิชั่น ครั้งนี้ จะเป็นโมเดลตั้งต้นในการยกระดับมาตรฐาน การใช้พลังงานสะอาดสำหรับการลงทุนในไทยของโรงงานขนาดใหญ่จากประเทศจีนในอนาคต"
ONNEX by SCG มีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบโซลาร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้ครบทุกรูปแบบ (Solar Roof, Solar Floating, Solar Farm และ Solar Carport) ที่ผ่านมา สามารถผลิตพลังงานสะอาดไปแล้วกว่า 200 เมกะวัตต์ (MWp) และยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการอีกถึง 400-600 เมกะวัตต์ (MWp) สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ONNEX SOLAR สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.onnexbyscg.com/th/product/solar-solutions หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 063-272-6527 หรือ 02-586-2222