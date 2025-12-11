ปักธงชาติไทย! ทหารพรานขึ้น “เนิน 323” เพจดังชี้ เป็นจุดยุทธศาสตร์สูงสุดชายแดนไทย-กัมพูชา

ทหารพราน กองทัพภาคที่ 1 นำกำลังขึ้น "เนิน 323" รอยต่อสระแก้ว-จันทบุรี พร้อมชักธงชาติไทยอย่างยิ่งใหญ่ เพจดังชี้ เนินนี้คือ จุดยุทธศาสตร์สุดท้าย ที่ต้องยึดไว้ก่อน แม้เขมรยังไม่รุกคืบ แต่เริ่มเข้ามาทำไร่ฝั่งตรงข้ามแล้ว เพื่อตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้เกิดปัญหาเขตแดนในอนาคต
เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. เพจ "Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ" ออกมาโพสต์ข้อความกล่าวถึง "เนิน 323" ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทหารพรานจากกองทัพภาคที่ 1 ได้ขึ้นไปปักธงชาติไว้ เนินนี้ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของจังหวัดสระแก้ว (คลองหาด) และจันทบุรี (สอยดาว) โดยมีจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาอยู่ฝั่งตรงข้าม
หลังกองกำลังบูรพา โดย หน่วยเฉพาะกิจคลองหาด (ฉก.คลองหาด) ภายใต้การนำของ พ.อ.ภูมินรินทร์ สุขเสพ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 13 ได้นำกำลังพลจาก ชค.ทพ.13 ออกลาดตระเวนด้วยการเดินเท้าเข้าสู่พื้นที่สำคัญ บริเวณเนิน 323 อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่อธิปไตยของไทย
ภารกิจครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อ เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเนิน ในช่วงสถานการณ์ตึงเครียดตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยกำลังพลได้จัดขบวนพิธีอย่างสมเกียรติ พร้อมร่วมกันร้องเพลงชาติไทย โดยทางเพจได้ระบุข้แความว่า
“เนิน 323 ที่ทหารพรานจากกองทัพภาคที่ 1 ชักธงชาติ เนินนี้อยู่บริเวณรอยต่อของคลองหาด สระแก้ว และ สอยดาว จันทบุรี ซึ่งฝั่งตรงข้ามคือจังหวัดพระตะบองของเขมร
ตามแผนที่ L7017 อละ 7018 บริเวณนี้ ระบุให้เส้นเขตแดนใช้แนวคลองน้ำใส และคลองด่าน เป็นแนวเขตแดน แต่ก็ไม่รู้ทำไม GGM ถึงลากเส้นลึกเข้ามาถึงยอดเนิน 323 และยอดบางส่วนของเขากะบานตะบาน (GGM บางทีก็ใช้อ้างอิงได้บ้างไม่ตรงบ้าง)
ตัวภาพถ่ายดาวเทียม ggm ก็ยังไม่เห็นว่าทาง กพช. จะรุกคืบข้ามคลองด่านเข้ามา
ถึงอย่างไรก็ดี การส่งทหารขึ้นยึดเนินไว้ก่อนก็ดีละครับ เพราะเนินนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์เนินสูงสุดท้ายของฝั่งเราที่ติดชายแเดน
เพราะเอาจริงๆ ถึงพวกเขมรยังไม่รุกเข้ามา แต่ก็มีเข้ามาทำไร่ในฝั่งตรงข้ามแทบหมดแล้ว หากเราปล่อยไว้ไม่ส่งคนไปดูเดี๋ยวจะมีปัญหาในอนาคตได้
รั้วและถนนเพื่อการลาดตระเวนตรวจรั้วเท่านั้นที่จะแก่ไขปัญหาพวกนี้ได้ในระยะยาว
ปล.พวกประสาทแดกทั้งหลายที่บอกว่าผมเอาข้อมูลทางทหารมาเปิดเผย ทำแผนที่ นั่นนี้ คือ เขมรมันก็มีครับแผนที่ระวาง L7016 (ถ้าผมจำไม่ผิด) ซึ่งมันมีระบุเหมือนกัน เขมรไม่โง่ครับ มันดูแผนที่เป็น
ข่าวไทยประโคมบอกเนิน 323 มันก็ไปดูแผนที่ก็จบละ
ใครที่ประสาทแดกแล้วมาพิมพ์ทำนองที่ว่าผมเปิดเผยที่ตั้ง นั่นนี้ ผมจะไล่บล๊อกทั้งหมดนะครับ ผมคิดว่าคนแบบนี้ไม่ควรเข้ามาในเพจผม“