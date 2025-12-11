สถานทูตจีนเร่งตรวจสอบเหตุโจมตี "กาสิโนโอเสม็ด" กำชับพลเมืองจีนในพื้นที่ชายแดนกัมพูชา-ไทย อพยพด่วน!

สถานทูตจีนประจำกัมพูชาเร่งสอบสวนเหตุรายงานโจมตี "กาสิโนโอร์สเม็ด" จังหวัดอุดรมีชัย จนมีพลเมืองจีนบาดเจ็บ พร้อมออกแถลงการณ์ด่วน เตือนพลเมืองจีนที่อยู่ติดชายแดนไทย-กัมพูชา ใน 5 จังหวัด ให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด
เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เพื่อตอบสนองต่อรายงานข่าวในสื่อออนไลน์ที่ระบุว่า มีการโจมตีศูนย์กาสิโนแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา จนเป็นเหตุให้พลเมืองชาวจีนได้รับบาดเจ็บ แถลงการณ์ดังกล่าวระบุว่า
"เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม สื่อออนไลน์บางแห่งรายงานว่า พื้นที่กาสิโนโอร์สเม็ด ในจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่ และมีพลเมืองชาวจีนได้รับบาดเจ็บ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชากำลังตรวจสอบสถานการณ์อย่างแข็งขัน"
พร้อมกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตจีนฯ ได้ออกประกาศเตือนพลเมืองชาวจีนในกัมพูชา ให้ดำเนินการอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่ในจังหวัดที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายแดนไทย-กัมพูชา ได้แก่ จังหวัดพระวิหาร, อุดรมีชัย, บันเตียเมียนเจย, พระตะบอง, และโพธิสัตว์
"ขอแนะนำให้พลเมืองจีนในพื้นที่อื่น ๆ งดการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ในกรณีฉุกเฉิน โปรดติดต่อตำรวจโดยทันทีและได้ติดต่อสถานทูตจีนในกัมพูชาเพื่อขอความช่วยเหลือ" แถลงการณ์ระบุ