เขมรขี้ฟ้อง! ร้องทูตฝรั่งเศส เหตุนักข่าว France 24 รายงาน “ไทยโจมตีเพื่อป้องกันตัวเอง” .

กรรมการสิทธิฯ เขมร ร้องสถานทูตฝรั่งเศสในพนมเปญ อ้าง "แมตต์ ฮันต์" ผู้สื่อข่าวของ France 24 รายงานข่าวการสู้รบชายแดนเข้าข้างประเทศไทย พร้อมเรียกร้องให้มีจริยธรรมวิชาชีพ หยุดรายงานข่าวที่ทำให้เข้าใจผิดและมีแรงจูงใจทางการเมือง
วันนี้ (9 ธ.ค.) สำนักข่าวขแมร์ไทมส์ของกัมพูชา รายงานว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา (CHRC) ทำหนังสือถึงนายโอลิวิเยร์ ริชาร์ด เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม สถานทูตฝรั่งเศสประจำกัมพูชา เพื่อร้องเรียนการรายงานข่าวของนายแมตต์ ฮันต์ (Matt Hunt) ผู้สื่อข่าวอิสระในประเทศไทย ที่ทำงานให้กับสถานีโทรทัศน์ฟรานซ์ทเวนตี้โฟร์ (France 24) ของฝรั่งเศส
CHRC อ้างว่าการรายงานข่าวของนายแมตต์ ที่ระบุว่า “ประเทศไทยเปิดฉากโจมตีทางอากาศเพื่อป้องกันตนเองหลังการปะทะตามแนวชายแดนที่ทำให้ทหารไทยเสียชีวิต” เป็นการรายงานข่าวที่ลำเอียง มีข้อคิดเห็นที่ขัดแย้ง และกล่าวหาว่าบิดเบือนข้อมูล ทั้งที่กองทัพไทยเป็นผู้ริเริ่มการสู้รบ ทำให้พลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ครอบครัวพลัดถิ่น ทรัพย์สินเสียหาย
การรายงานข่าวดังกล่าว นอกจากเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดแก่สาธารณชนระหว่างประเทศแล้ว ยังเสี่ยงต่อการเพิ่มความตึงเครียด ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและศักดิ์ศรีของพลเรือน และบั่นทอนหลักการสื่อสารมวลชน และสิทธิของสาธารณชนในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริง เป็นกลาง และเชื่อถือได้
CHRC อ้างว่า กัมพูชารายงานข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วอย่างเป็นทางการเป็นภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับข้อพิพาทชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยอยู่เสมอ เรียกร้องให้นักข่าวคนดังกล่าวศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงข้อมูลจากฝ่ายกัมพูชา เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานข่าวด้านเดียว และให้ยึดมั่นในหลักการสื่อสารมวลชนอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมวิชาชีพ มากกว่าการรายงานข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดและมีแรงจูงใจทางการเมือง
พร้อมกันนี้ ยังเรียกร้องให้ทูตฝรั่งเศส ติดต่อ France 24 และกองบรรณาธิการเพื่อตรวจสอบและแก้ไขเนื้อหาทันที เพื่อให้แน่ใจว่าการรายงานข่าวในอนาคต เป็นไปตามมาตรฐานสื่อสารมวลชนระหว่างประเทศ รวมถึงการให้ความสำคัญกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน จากปฏิบัติการทางทหารอย่างใกล้ชิด ผ่านการตรวจสอบความร่วมมือ แทนที่จะยึดตามข้อกล่าวอ้างและการประเมินที่ปักธงไว้แล้ว
ผู้สื่อข่าว Sondhi X พยายามติดต่อไปยังนายแมตต์ ฮันต์ ผู้สื่อข่าว France24 เพื่อขอความเห็นเพิ่มเติม แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมา
ข้อมูลจากเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ