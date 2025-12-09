เปิดโพสต์สุดท้าย ทหารกล้าสละชีพ! “ส.อ.ชวกร” ก่อนถูกโดรนถล่มดับที่กันทรลักษณ์

ส.อ.ชวกร เดชขุนทศ แห่งกองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระองค์ โพสต์ข้อความสุดท้ายในเฟซบุ๊ก ด้วยถ้อยคำย้ำจุดยืน “อยากได้ก้อนหินก็เอาไป…แต่เราจะเอาแผ่นดินคืน” ก่อนถูกโดรนระเบิดฝ่ายเขมรระหว่างปฏิบัติหน้าที่ชายแดนศรีสะเกษ
วันนี้ (9 ธ.ค.) เฟซบุ๊ก “TA RN" หรือ ส.อ.ชวกร เดชขุนทศ กองพันทหารม้าที่ 11 กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ (ม.4 พัน.11 รอ.) ได้โพสต์ข้อความสุดท้ายทหารกล้า ก่อนถูกโดรนระเบิดเขมรพลีชีพ ที่ปฏิบัติการทางทหาร อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
โดย ส.อ.ชวกร เดชขุนทศ โพสต์เฟซบุ๊กครั้งล่าสุด ระบุว่า “อยากได้ก้อนหินก็เอาไป…แต่ เราจะเอาแผ่นดินคืน”