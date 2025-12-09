“เพลิน เพลิน คอนโด” โชว์ฟอร์มแรง เปิดใหม่ 2 ตึก Sold Out 2 ตึก ในไม่ถึงเดือน” พร้อมเตรียมลุย โครงการใหม่ “คอนโดล้านต้น เลี้ยงสัตว์ได้”และ “รุกแนวราบ พระราม 7”

ภายในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อาจเป็นเดือนที่ ภาพรวมอสังหาฯ มีความท้าทาย แต่เพียงไม่กี่สัปดาห์หลังเปิดขาย “เพลิน เพลิน คอนโด” ก็สร้างปรากฏการณ์ “Sold Out ยกตึก” ถึง 2 ตึกใหม่ที่เพิ่งเปิดทั้ง “เพลิน เพลิน คอนโด พระราม5-สะพานเจษฯ” และ “เพลิน เพลิน คอนโด ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์ 2” ตอกย้ำพลังของแบรนด์ “เล็กแต่แรง” ที่มาพร้อมโปรดักส์ “คุ้มค่าทุกบาทที่จ่าย” และ “เดินทางสะดวก”
โดย “เพลิน เพลิน คอนโด” แบรนด์ที่เติบโตอย่างเงียบๆ แต่มั่นคง ใน 10 ปีที่ผ่านมาภายใต้การบริหารของสองพี่น้องจากตระกูลผู้รับเหมาก่อสร้าง ตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางจาก “งานโปรเจกต์รับจ้าง” มาสู่ “ผู้พัฒนาอสังหาฯ” ที่สร้างแบรนด์ของตัวเอง “คุณฟ้า–นาถวนิต รวมทรัพย์” และ “คุณแดน–อธิภัทร รวมทรัพย์” ผู้เชื่อมั่นว่า “บ้านที่ดี ต้องเข้าถึงได้จริง”
คุณแดน–อธิภัทร รวมทรัพย์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า เราเริ่มจากความกลัวว่าโครงการจะขายไม่ออก จึงต้องคิดทุกมุม ตั้งแต่ทำเลที่คนอยากอยู่ ราคาแบบที่พนักงานเงินเดือนหลักหมื่นจะไหว และสิ่งไหนควรตัดออก เพื่อให้บ้านดีจริงแต่ไม่แพงเกินไป จากจุดเริ่มต้นของความกลัววันนั้น กลายเป็นแรงผลักให้ เพลิน เพลิน คอนโด เติบโตด้วยความเข้าใจจริง โดยเลือกตั้งราคาขายใกล้เคียงกับต้นทุนจริงของผู้รับเหมา มากกว่าการบวกกำไรสูงขึ้นแบบตลาดทั่วไป ที่สำคัญบริษัทก่อสร้างเองทั้งหมด ทำให้สามารถ ควบคุมต้นทุนรวมทั้งคุมคุณภาพได้ทุกขั้นตอน
โดยโครงการแรกของ เพลิน เพลิน คอนโด เข้าสู่ตลาดคอนโดมิเนียมของไทยครั้งแรกที่ซอยศรีสมาน ซึ่งทำเลเรียบง่ายที่หลายคนมองข้าม แต่กลับ Sold Out ภายใน 4 เดือน เพราะรายล้อมด้วยโรงงานและบริษัทมากกว่า 10 แห่ง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จของแบรนด์ และยังเป็นจิ๊กซอว์ ตัวสำคัญที่ทำให้แบรนด์ “เพลิน เพลิน คอนโด” ประสบความสำเร็จมาตลอด 10 ปี
“หัวใจของความสำเร็จของแบรนด์ เกิดจากแนวคิดตั้งราคาขายใกล้ต้นทุน ทำให้ราคาคอนโดเฉลี่ยเพียง 30,000 บาท/ตร.ม. ในขณะที่ตลาดทั่วไปเริ่มต้นกว่า 60,000 บาท/ตร.ม. อีกจุดขายที่สวนทางตลาดคือ ตัดส่วนกลางที่ไม่จำเป็น เช่น ฟิตเนสหรือสระว่ายน้ำ แล้วนำงบไปเพิ่มที่จอดรถ 60–100% ของจำนวนยูนิต เพื่อให้ลูกค้าอยู่สบาย ไม่ต้องแย่งที่จอด หรือแบกรับค่าส่วนกลางสูงเกินจำเป็น เราทำงานเหมือนมันคือห้องที่เราจะให้ญาติเราอยู่จริงๆ รายละเอียดเล็กๆ อย่างการขยายทางเดินครัว 10 เซนติเมตร หรือเพิ่มหน้าต่างเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้มากขึ้น เราไม่เคยมองข้าม” คุณแดน–อธิภัทร เผย
คุณฟ้า–นาถวนิต รวมทรัพย์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า เราคิดจากภาพในหัวของลูกค้า ว่าห้องต้องอยู่สบายได้จริง ไม่อึดอัดจนต้องย้ายหนีไปไหน ปัจจุบัน เพลิน เพลิน คอนโด เปิดมาแล้วกว่า 40–46 โครงการ สร้างยอดขายเฉลี่ย ปีละ 500–700 ล้านบาท โดยไม่ต้องพึ่งโปรโมชันหรือการลดราคา ถึงแม้จะผ่านมา 10 ปีแล้ว แต่ปัจจุบันโครงการของเพลิน เพลิน หลายแห่งก็ยังได้รับการตอบรับดีเยี่ยม เช่น เพลิน เพลิน คอนโด พระราม 5–สะพานเจษฯ และเพลิน เพลิน คอนโด ราชพฤกษ์–เวสต์วิลล์ 2 ที่ปิดการขายหมดภายในไม่กี่สัปดาห์
ในธันวาคม 2568 นี้ เพลิน เพลิน คอนโด เตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด “เพลิน เพลิน คอนโด นนทบุรี–รัตนาธิเบศร์ 2” ใกล้รถไฟฟ้า และเซ็นทรัล นอร์ธวิลล์ โดยมี 1 โครงการใหม่ อย่าง “เพลิน เพลิน คอนโด นนทบุรี–รัตนาธิเบศร์ 2” พร้อมจุดเด่น “เลี้ยงสัตว์ได้” เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักสัตว์และต้องการพื้นที่ของตัวเอง
และในปี 2569 บริษัทเตรียมขยายพัฒนาในหลายทำเลศักยภาพ อาทิ นวนคร, ม.กรุงเทพฯ, เซ็นทรัลเวสต์วิลล์, วงศ์สว่าง, รถไฟฟ้าสถานี แยกติวานนท์ และมุ่งเน้นขยายไปยังตลาดแนวราบมากขึ้น ทั้งทาวน์โฮมและบ้านแฝด ในโซน พระราม 7
โดยปรัชญาที่ไม่เปลี่ยนของ “เพลิน เพลิน คอนโด” นั่นก็คือ "เงินล้านของเรา คือรายได้ แต่เงินล้านของเขา คือทั้งชีวิต" นี่คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ "เพลิน เพลิน คอนโด" ไม่ได้แค่ขายหมดเร็ว แต่ยัง "สร้างความมั่นใจให้คนตัวเล็ก" ว่าเขาก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านดีๆ ได้เช่นกัน