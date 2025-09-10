WMO แจ้งลานีญากลับมาแล้ว! แต่อุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะมนุษย์

รายงานเอลนีโญ/ลานีญาฉบับล่าสุดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ระบุว่า ปรากฏการณ์ลานีญาอาจกลับมาส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและรูปแบบภูมิอากาศอีกครั้งตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม แม้อิทธิพลของปรากฏการณ์ลานีญาจะเย็นลงชั่วคราว แต่คาดว่าอุณหภูมิจะยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในหลายพื้นที่ทั่วโลก
“ปรากฏการณ์อากาศเย็นลงที่เรียกว่า ลานีญา ที่อาจจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งดังกล่าว ไม่สามารถหยุดยั้งแนวโน้มอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ได้” ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศของสหประชาชาติกล่าว
ข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ระบุว่ามีความเป็นไปได้ 55 เปอร์เซ็นต์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นศูนย์สูตรจะเย็นลงถึงระดับลานีญาในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2025
ความร้อนส่วนเกินจากภาวะโลกร้อนประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ถูกกักเก็บไว้ในมหาสมุทร ทำให้ความร้อนในมหาสมุทรเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
“สำหรับเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2025 ความน่าจะเป็นของการเกิดปรากฏการณ์ลานีญาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ โอกาสที่เอลนีโญจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมมีน้อยมาก” WMO ระบุในรายงานฉบับปรับปรุง
ตามข้อมูลของหน่วยงานของสหประชาชาติ มีโอกาสเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 45) ที่อุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกจะคงอยู่เท่ากับที่เป็นมาตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทั้งปรากฏการณ์ลานีญาที่เย็นลงและปรากฏการณ์เอลนีโญที่อุ่นขึ้นซึ่งตรงกันข้าม ไม่ได้ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงขึ้นหรือลดลงผิดปกติ
เซเลสเต เซาโล เลขาธิการ WMO ยืนยันว่า การพยากรณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญตอนใต้ขององค์การสหประชาชาติเป็นเครื่องมือข่าวกรองด้านสภาพภูมิอากาศที่สำคัญ ซึ่งสามารถ “ช่วยชีวิตผู้คนได้หลายพันคน เมื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและการตอบสนอง”
เธอกล่าวว่า ข้อมูลดังกล่าวอาจนำไปสู่การประหยัดเงินหลายล้านดอลลาร์ในภาคเกษตรกรรม พลังงาน สุขภาพ และการขนส่ง
แม้ว่าลานีญาและเอลนีโญจะมีความสำคัญต่อการกำหนดสภาพภูมิอากาศของเรา โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเล และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของลม ความกดอากาศ และรูปแบบของปริมาณน้ำฝน แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากมนุษย์ก็ยังคง “ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อรูปแบบของปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิตามฤดูกาล” WMO ระบุ
หน่วยงานสหประชาชาติได้เตือนไว้เมื่อต้นปีนี้ว่า ในแต่ละปีในทศวรรษที่ผ่านมา 10 ปีร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยปี 2024 เป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วย “อุณหภูมิผิวดินและผิวน้ำทะเลที่สูงผิดปกติ รวมถึงความร้อนในมหาสมุทร”
WMO อ้างอิงชุดข้อมูลระหว่างประเทศ 6 ชุด ระบุว่าอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยทั่วโลกสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 1850-1900 ถึง 1.55 องศาเซลเซียส (34.79 องศาฟาเรนไฮต์)
อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า “อุณหภูมิที่พุ่งสูงในปี 2024 จำเป็นต้องอาศัยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศที่ก้าวล้ำในปี 2025” “ยังมีเวลาที่จะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติทางสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายที่สุด แต่ผู้นำต้องลงมือทำเดี๋ยวนี้” เขายืนยัน
ปรากฏการณ์ภูมิอากาศสำคัญอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่ออุณหภูมิโลก ได้แก่ ปรากฏการณ์ออสซิลเลชันแอตแลนติกเหนือ ปรากฏการณ์ออสซิลเลชันอาร์กติก และปรากฏการณ์ไดโพลมหาสมุทรอินเดีย ผลกระทบต่ออุณหภูมิพื้นผิวและปริมาณน้ำฝนได้รับการติดตามโดย WMO และเผยแพร่ในรายงาน Global Seasonal Climate Updates (GSCU) เป็นประจำ
รายงานล่าสุดระบุว่าในเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2025 คาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติในซีกโลกเหนือส่วนใหญ่และซีกโลกใต้ส่วนใหญ่ และการประเมินของ WMO ระบุว่า คาดว่าปริมาณน้ำฝนจะใกล้เคียงกับที่มักพบในช่วงปรากฏการณ์ลานีญาระดับปานกลาง
