เอเซอร์ส่งพลังน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง เปิดบริการตรวจเช็ก-ทำความสะอาดเครื่องฟรี พร้อมส่วนลดอะไหล่ 20%

“เอเซอร์ ประเทศไทย” เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้แนวคิด “Acer Care for Community” ผนึกกำลังทีมศูนย์บริการในพื้นที่ เปิดโครงการช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง หลังเกิดฝนตกอย่างหนักและส่งผลให้หลายชุมชนได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอุปกรณ์ไอทีที่เป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงาน การเรียน และการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
นายเจฟ ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เอเซอร์ให้ความสำคัญต่อสังคมมาโดยตลอด และพร้อมช่วยเหลือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ “พวกเราตระหนักดีว่าอุปกรณ์ไอทีคือหัวใจสำคัญของการทำงานและการเรียนรู้ การช่วยผู้ประสบภัยให้กลับมาใช้งานได้เร็วที่สุดจึงเป็นภารกิจที่เอเซอร์ให้ความสำคัญ เราหวังว่าการสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยบรรเทาภาระของพี่น้องชาวหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ไม่มากก็น้อย และเป็นกำลังใจให้ทุกคนสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง”
ภายใต้โครงการนี้ เอเซอร์จัดบริการช่วยเหลือแบบครบวงจร ได้แก่
●ตรวจเช็กสภาพและทำความสะอาดเครื่องฟรี สำหรับเครื่อง Acer และ Predator
●ส่วนลดค่าบริการและอะไหล่ 20% เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประสบภัย
●สิทธิพิเศษแลกซื้อเครื่องใหม่ราคาพิเศษ สำหรับเครื่องที่เสียหายจากน้ำท่วม ไม่จำกัดแบรนด์
●ให้คำปรึกษาและประเมินความเสียหายโดยช่างผู้เชี่ยวชาญของเอเซอร์
●มาตรการทำความสะอาดและอบเครื่องด้วยมาตรฐานศูนย์บริการระดับสากล เพื่อเพิ่มโอกาสให้เครื่องกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย
บริการทั้งหมดเปิดให้รับสิทธิได้ที่ ศูนย์บริการเอเซอร์ สาขาหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568-27 กุมภาพันธ์ 2569
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2825-9600 แผนที่สาขาหาดใหญ่: https://maps.app.goo.gl/MpJ9VgS7j68VsAK1A
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
เอเซอร์ย้ำว่าบริการช่วยเหลือนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่าย แต่เป็นเจตนารมณ์ขององค์กรในการเป็นแบรนด์ที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทย และพร้อมยืนอยู่เคียงข้างสังคมทุกครั้งที่เกิดวิกฤต