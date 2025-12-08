ที่ปรึกษา กมธ.ทหาร ชี้ “ชายแดนไทย–กัมพูชา ไม่มีทางจบ” แนะ 3 เงื่อนไขหยุดความขัดแย้ง แต่แทบเป็นไปไม่ได้

นายอนาลโย กอสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ได้วิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา ระบุความตึงเครียดไม่มีวัน “จบ ๆ ไป” ชี้ต่อให้ไทยคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดก็ไม่การันตีสงครามหยุด แนะไทยต้องยืนบนหลักกฎหมายระหว่างประเทศ แต่แทบเป็นไปไม่ได้
วันนี้ (8 ธ.ค.) เพจ Thaiarmedforce หรือ นายอนาลโย กอสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ได้โพสต์วิเคราะห์สถาณการณ์กัมพูชาและไทยโดยข้อความระบุว่า “ในสถานการณ์ ชายแดนไทยกัมพูชา พูดตรง ๆ ว่าไม่มีคำว่าเอาหนัก ๆ ให้มันจบ ๆ ไป มันไม่มีคำว่าจบ ต่อให้ไทยยึดพื้นที่ที่ควรจะยึดได้ทั้งหมดอย่าง ปราสาทตาควาย เนิน 677 ช่องอานม้า หรือปราสาทคนา ยังไงก็ไม่จบ คำว่าให้มันจบ ๆ ไปไม่มีจริง เพราะต่อให้ไทยยึดได้ ก็ไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่ากัมพูชาจะไม่ละเจตจำนงในการก่อสงครามหรือยึดดินแดนอีก กลับกันถ้าเป็นแบบนั้น เผลอ ๆ กัมพูชาจะยิ่งทำมากกว่าเดิมอีก
ดังนั้นย้ำอีกครั้ง ถ้าไม่อยากให้เห็นเราต้องปะทะหรือชาวบ้านต้องอพยพอีก บอกตรง ๆ ว่ามันเป็นไปได้ยากมาก ยังไงก็มีอีก ทางที่จะทำให้กัมพูชาละเจตจำนงในการยึดดินแดนหรือสร้างสงครามพอจะมีอยู่ 3 ทางคือ
1. ฮุนเซ็น-ฮุนมาเนตต้องยุติการอยากได้ดินแดนไทยหรืออยากได้สงครามกับไทย
ซึ่งเราเชื่อว่าเกิดขึ้นได้น้อยมาก ระบอบฮุนเซนไม่ล้มง่ายแน่นอน ในประเทศที่ฮุนเซนควบคุมทุกอย่างได้ ยังไงก็ยากที่จะเกิดขึ้น เอาเป็นว่าเรายังไม่เห็นเครื่องบ่งชี้ใด ๆ ว่าระบอบฮุนเซนจะหายไปเร็ว ๆ นี้
กลับกันเราคิดว่าการปะทะชายแดนไทยกัมพูชา รอบที่ผ่านมาต่างหากที่ยิ่งสร้างความเข้มแข็งให้ระบอบฮุนเซนผ่านกระแสชาตินิยม ต่อให้ชาวบ้านกัมพูชาจะไม่ชอบฮุนเซนยังไง แต่ถึงภาวะแบบนั้น ยังไงเขาก็ต้องเข้าข้างประเทศเขาไว้ก่อน ซึ่งก็คือเข้าข้างรัฐบาลของเขาไว้ก่อน เมื่อประกอบกับฮุนเซนควบคุมสื่อทุกอย่างได้ เราไม่เห็นทางที่เขาจะล้มลง และสงครามก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของกัมพูชาเสมอ จะให้เรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลโลกอย่างที่ฮุนเซนต้องการ สงครามเท่านั้นจะเป็นตัวพาไป เพราะเอาจริง ๆ แม้แต่สงครามก็ยังไม่รับประกันเลยว่าจะบังคับให้ไทยขึ้นศาลโลกได้จริง ๆ
2. นานาชาติต้องกดดันกัมพูชาให้ละเจตจำนงนั้น ซึ่งก็แทบเป็นไปไม่ได้อีก อย่างแรกคือกัมพูชามีจีนที่หนุนหลังเต็มที่ เพราะจีนมีผลประโยชน์ในกัมพูชามากและกัมพูชาพร้อมเป็นรัฐบรรณาการให้กับจีน ดังนั้นในที่แจ้งจีนอาจจะทำท่าเป็นการพยายามเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยให้เกิดสันติภาพ แต่ในอีกด้านจีนก็ยังสนับสนุนกัมพูชาอยู่อย่างที่เห็น
ส่วนสหรัฐอเมริกา รัฐบาลปัจจุบันไม่ได้สนใจเรื่องนี้ด้วยซ้ำ สหรัฐอเมริกาสนใจเรื่องของตัวเองโดยการใช้การสร้างสันติภาพในโลกขึ้นมาเพื่อบอกว่ารัฐบาลก่อน ๆ ก่อสงครามแต่รัฐบาลทรัมป์สร้างสันติภาพ เมื่อมีสันติภาพไม่มีสงครามก็ไม่ต้องใช้เงินไปกับต่างประเทศ สามารถใช้เงินกับชาวอเมริกันได้เต็มที่ ดังนั้นสหรัฐอเมริกามาเพื่อบังคับให้หยุดไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา มันก็เลยหยุดทั้งที่ปัญหายังอยู่ และถ้าสหรัฐอเมริกาอยากทำลายอิทธิพลของจีนในกัมพูชา มันก็มีทางเดียวคือสหรัฐอเมริกาต้องเอาใจกัมพูชาเยอะ ๆ
และสุดท้ายไทยบอกว่าเป็นกลาง เราคุยได้กับทุกคนเพราะเราไม่เคยยืนข้างใคร แต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อถึงภาวะวิกฤตแบบนี้ก็จะไม่มีใครยืนข้างเราเช่นกัน อันนี้ถือเป็นเรื่องปกติ เราไม่ได้บอกว่าที่เราทำนั้นผิดหรือถูก เราแค่บอกว่าเราเลือกแบบนั้น ดังนั้นนี่คือผลของการเลือกของเรา เราก็ได้ประโยชน์หลายอย่าง แต่เราก็เสียประโยชน์หลายอย่างเช่นกัน ไม่ว่าเลือกอะไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการมันอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาการต่างประเทศของเราจัดการได้ไม่ดี
ดังนั้นเราเหลือทางเดียวที่ต้องยืนคือยืนตามกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการทูต ซึ่งนั่นก็หมายถึงเราก็ควรต้องเป็นสุภาพบุรุษ เพราะถ้าเราไม่เป็นแบบนี้เราก็เป็นโจร และจะเป็นโจรที่ไม่มีใครเข้าข้างด้วย ในขณะที่โจรอย่างเขมรยังมีมหาอำนาจเข้าข้าง
3. ทำลายขีดความสามารถของกองทัพกัมพูชาจนกัมพูชาคิดว่าทำตามเจตจำนงไม่ไหว ซึ่งอันนี้พอเป็นไปได้ แม้ว่าต่อให้ทำลายไปเยอะเท่าไหร่ก็เชื่อว่าเจตจำนงของกัมพูชายังอยู่ แต่จะทำยากขึ้นอีก ซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เรื่องนี้ยังไงก็ไม่จบแต่จะเกิดขึ้นใหม่อยากขึ้น
การจะทำแบบนี้ก็คือการทำลายขีดความสามารถทางทหารจนกองทัพกัมพูชาตระหนักว่าเขาไม่สามารถปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เช่น การทำลายอาวุธที่มีขีดความสามารถสูง การทำลายระบบส่งกำลังบำรุง หรือการทำลายกำลังให้หมดสภาพการรบจนหน่วยนั้นไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ ซึ่งที่ผ่านมาเรายังทำได้น้อยเกินไป
ซึ่งการจะทำแบบนี้ได้ ต้องใช้ความกล้าหาญทั้งในทางทหารและการทูต ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความกล้าหาญนั้นหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ย้ำว่าคำว่าให้มันจบ ๆ ไปนั้นไม่มีอยู่จริง เราอาจจะต้องรับสภาพแบบนี้แหละไปอีกนาน แต่มีทางที่ทำให้เกิดขึ้นยากมากขึ้นอย่างที่บอกไปครับ”