การีนา ต่อยอด "Garena Academy" ยกระดับอีสปอร์ตสู่เครื่องมือสร้างอาชีพแห่งอนาคต

การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) มุ่งสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งแก่เยาวชนไทย เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพแห่งอนาคต เดินหน้าต่อยอดโครงการ "Garena Academy ห้องเรียนอีสปอร์ต 2025" ส่งต่อความรู้และพัฒนาทักษะด้านการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตแก่เยาวชนไทย เตรียมพร้อมสู่เส้นทางอาชีพในอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เกมและอีสปอร์ตไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิง แต่เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับโลก ข้อมูลจาก Newzoo ผู้ให้บริการข้อมูลและสถิติเชิงลึกด้านเกมและอีสปอร์ต ระบุว่า มูลค่าตลาดเกมทั่วโลกในปี 2567 อยู่ที่ 1.82 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2568 ตลาดเกมทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 1.88 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคิดเป็นการเติบโตถึงร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และจะสามารถทำลายสถิติสูงสุดในปี 2564 ซึ่งมูลค่าตลาดเกมทั่วโลกอยู่ที่ 1.84 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย (K-research) คาดการณ์ว่า ในปี 2568 ตลาดเกมในประเทศไทยจะมีมูลค่าอยู่ที่ 36,500 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.8 จากปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมที่พุ่งทะยานและบทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมนี้ในระดับโลก
คุณพุทธวรรณ สุภัทรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร Sea (ประเทศไทย) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตไม่ใช่แค่เรื่องของความบันเทิงเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการสร้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โครงการ Garena Academy ห้องเรียนอีสปอร์ต จึงเป็นความตั้งใจของเราที่จะส่งเสริมเยาวชนให้มองเห็นโอกาสเหล่านี้ พร้อมทั้งมอบความรู้และทักษะที่จำเป็น ทั้งยังเปิดเวทีให้ลงมือทำงานจริง เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันวงการอีสปอร์ตไทยให้แข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลก”
นับตั้งแต่การต่อยอดโครงการ Garena Academy สู่ “ห้องเรียนอีสปอร์ต” ในปี พ.ศ. 2565 โครงการฯ ได้ส่งต่อความรู้ด้านอีสปอร์ตแก่นักเรียนทั่วประเทศแล้วกว่า 100,000 คน ในปีนี้ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) ขยายผลหลักสูตรห้องเรียนอีสปอร์ตครอบคลุมสู่ระดับอุดมศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 16 โรงเรียน และ 8 มหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โรงเรียนควนขนุน โรงเรียนแจงร้อนวิทยา โรงเรียนด่านสวีวิทยา โรงเรียนดาราสมุทร ฉะเชิงเทรา โรงเรียนตะโหมด โรงเรียนทุ่งศรีอุดม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงเรียนบางแคเหนือ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนสงวนหญิง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 1,220 คน
โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ครูและอาจารย์จากสถาบันที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ครูและอาจารย์ให้สามารถนำหลักสูตรห้องเรียนอีสปอร์ตไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังถือเป็นการเปิดโครงการ Garena Academy ห้องเรียนอีสปอร์ต ประจำปี 2025 อย่างเป็นทางการ โดยครูและอาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันอีสปอร์ตจากมืออาชีพในวงการเกมและอีสปอร์ตและทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) พร้อมเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรห้องเรียนอีสปอร์ต รวมถึงเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
โครงการ Garena Academy ห้องเรียนอีสปอร์ต ประกอบไปด้วยสามกิจกรรมแกนกลาง ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับอาชีพสำคัญในการจัดการแข่งขันอีสปอร์ต 5 อาชีพหลัก ได้แก่ ผู้ประสานงานจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ทีมโค้ชและผู้ฝึกสอนอีสปอร์ต นักพากย์เกม ทีมสื่อสร้างคอนเทนต์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดสด พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อป (Workshop) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในวงการเกมและอีสปอร์ต รวมถึงเปิดให้ผู้ร่วมโครงการเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานจริง ณ Garena Esports Studio (2) การจัดการแข่งขันอีสปอร์ต (Esports Tournament) เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้ลงมือจัดการแข่งขันอีสปอร์ตภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน และ (3) หลักสูตรห้องเรียนอีสปอร์ต หลักสูตรที่ให้ครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างยืดหยุ่นและสามารถวัดผลได้จริง อาทิ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสรี และการจัดตั้งชมรมอีสปอร์ตภายในโรงเรียน
หลักสูตรห้องเรียนอีสปอร์ต ครอบคลุมเนื้อหาสามส่วนหลัก ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอีสปอร์ต เจาะลึกอาชีพหลักในวงการเกมและอีสปอร์ต และการวางแผนจัดการแข่งขันอีสปอร์ต โดยเนื้อหาตลอดหลักสูตรเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทั้งทักษะเฉพาะทาง (Hard Skills) อาทิ การใช้เครื่องมือถ่ายทอดสด และการใช้เครื่องมือออกแบบสื่อต่าง ๆ และทักษะทางอารมณ์และสังคม (Soft Skills) อาทิ ทักษะด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการวิเคราะห์เกม ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนจนจบหลักสูตรได้ใน 40 ชั่วโมง โดยหลักสูตร “ห้องเรียนอีสปอร์ต” จาก Garena Academy ได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้การประเมินค่าความสอดคล้องระหว่าง “หน่วยการเรียนรู้” และ “การประเมินผลการเรียนรู้” (Index of Item-Objective Congruence: IOC) จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการรับรองหลักสูตรดังกล่าวนี้นอกจากจะช่วยให้แบบประเมินผลการเรียนรู้ อาทิ ข้อสอบ แบบฝึกหัด และภาระงานที่ใช้มีความสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้แล้ว ยังช่วยในการสะท้อนผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง เมื่อเครื่องมือวัดผลมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผลการประเมินที่ได้จึงเป็นตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียนที่ถูกต้องและยุติธรรม ช่วยลดความจำเป็นในการปรับปรุงเครื่องมือวัดผลซ้ำซ้อนในระหว่างการเรียนการสอนอีกด้วย
สำหรับโครงการ Garena Academy ห้องเรียนอีสปอร์ต 2025 ผู้ร่วมโครงการทั้ง 1,220 คน ได้รับการพัฒนาทักษะทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งยังได้เยี่ยมชม Garena Esports Studio ซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตของการีนา อาทิ การแข่งขัน RoV Pro League (RPL) ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์การแข่งขันเกม Arena of Valor (RoV) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และการแข่งขัน Arena of Valor Premier League (APL) ทัวร์นาเมนต์เกม Arena of Valor ระดับนานาชาติ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยได้เยี่ยมชมห้องแข่งขันนักกีฬาอีสปอร์ต ห้องพากย์กีฬาอีสปอร์ต ไปจนถึงห้องควบคุมสื่อและการถ่ายทอดสด ทั้งยังได้ร่วมกิจกรรม Workshop อาชีพนักออกแบบเกมและนักการตลาดอีสปอร์ต ซึ่งถือเป็นสองอาชีพที่มีความสำคัญในวงการเกมและอีสปอร์ต พร้อมรับฟังเสวนาจากมืออาชีพจากการีนาและผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณวสุ สุนทรกิติ Head of Production บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวิพลพัฒน์ มูลสภา หรือ “Winzy” นักพากย์กีฬาอีสปอร์ตชื่อดัง คุณอติชาต ตรีโภคา หรือ “Lycan” โค้ชกีฬาอีสปอร์ต คุณสรวิชญ มหาวนากูล หรือ “Isilindilz” นักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพจากสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อีสปอร์ต และ คุณสรวิชญ์ ทองอ่อน หรือ “ถุงชา” Content Creator
หนึ่งในกิจกรรมเด่นของโครงการฯ คือ การจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ต ทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน ซึ่งเยาวชนผู้ร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม การวางแผนจัดการแข่งขันจากขั้นแรก และลงมือดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตนเอง ตั้งแต่การนำเสนอแนวคิดการแข่งขัน กำหนดตารางแข่งขันจริง การสรุปผลการดำเนินงานและการประเมินผลงาน รวมไปถึงการสวมบทบาทเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตและนักพากย์อีสปอร์ต โดยรอบชิงชนะเลิศระดับโรงเรียน จัดขึ้น ณ Garena Esports Studio เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยผลการแข่งขันในปีนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม (ทีม PK Esports) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน (ทีม PDS Esports) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (ร่วม) ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
“โครงการ Garena Academy ห้องเรียนอีสปอร์ต 2025 เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ตอกย้ำความมุ่งมั่นของการีนาในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมเกมและอีสปอร์ตที่กำลังเฟื่องฟู โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยบ่มเพาะทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพที่หลากหลายและมั่นคงในอนาคต พร้อมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับบุคลากรที่จะขับเคลื่อนวงการอีสปอร์ตของไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล” คุณพุทธวรรณ กล่าวสรุป
โครงการ Garena Academy ห้องเรียนอีสปอร์ต เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2565 โดยร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School) เพื่อบูรณาการอีสปอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นอกเวลา เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้อาชีพในวงการเกมและอีสปอร์ต พร้อมพัฒนาทักษะผ่านการลงมือทำ และเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนสู่โลกการทำงานจริง โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของการีนาในการออกแบบหลักสูตร “ห้องเรียนอีสปอร์ต” ซึ่งต่อยอดจากแพลตฟอร์ม Garena Academy เพื่อพัฒนาทักษะผ่านการลงมือทำจริง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ Garena Academy ห้องเรียนอีสปอร์ต 2025 ได้ที่ เว็บไซต์ Garena Academy แฟนเพจ Sea Thailand และแฟนเพจ Saturday School
