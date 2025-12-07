เปิดภาพวงจรปิดบ้าน "นัทปง" ก่อนเสียชีวิตเหลือ "บิ๊ก" กับ "ต้น" จับได้หมดใครทำอะไร

วงจรปิดในบ้านนัทปง นักข่าวช่อง 8 ผู้ล่วงลับ จับพฤติกรรมได้ทั้งหมดใครทำอะไรวันเกิดเหตุบ้าง พบเหลือแค่ 2 คน คือ บิ๊ก เพื่อนสนิท และ ต้น ก่อนเสียชีวิต นัทออกจากห้องนอนเข้าห้องน้ำ ก่อนลงไปนอนห้องคาราโอเกะชั้นล่าง
วันนี้ (7 ธ.ค.) รายการพุทธทอล์ค ดำเนินรายการโดย นายพุทธอภิวรรณ องค์พระบารมี และนายสารวัตร กิจพานิช ได้เปิดเผยภาพกล้องวงจรปิดภายในบ้านของนายณัฐวุฒิ ปงลังกา หรือนัทปง ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา เริ่มจากเมื่อเวลา 05.03 น. ขณะที่คนในบ้านทั้ง 5 คน ประกอบด้วย นายณัฐวุฒิ น.ส.ออ น.ส.โอ ซึ่งทำงานที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 นายบิ๊ก เพื่อนสนิทนายณัฐวุฒิ และนายต้น อยู่ที่โต๊ะกินข้าว นายณัฐวุฒิเดินขึ้นไปชั้น 2 ของบ้าน หลังจากนั้นเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนอน
กระทั่งเวลา 05.46 น. น.ส.ออ และ น.ส.โอ ออกจากบ้านไปแล้ว เหลือแต่นายบิ๊กกับนายต้น พบว่านายบิ๊กเดินไปเดินมาที่บริเวณชั้น 1 แล้วถือโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง หนึ่งในนั้นเป็นมือถือของนายณัฐวุฒิ หลังจากนั้นจึงเดินขึ้นไปชั้น 2 ไปที่ห้องนอน เมื่อนายพุทธอภิวรรณสอบถามนายบิ๊กก็อ้างว่ามีปากเสียงกัน ซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกเสียงเอาไว้ได้ แต่นายพุทธอภิวรรณไม่ขอเปิดเผยเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองคน แต่ได้ส่งหลักฐานไปให้ตำรวจแล้ว
ผ่านไปประมาณ 10 นาที เวลา 05.57 น. นายบิ๊กเดินออกจากห้อง ไปเปิดประตูอีกห้องหนึ่ง แล้วกลับเข้ามาในห้องนอน ก่อนเดินลงมาที่ชั้น 1 นายต้นที่กำลังเคลียร์โต๊ะอาหาร ถามว่าร้องไห้เหรอ นายบิ๊กกล่าวว่า มันร้อง (หมายถึงนายณัฐวุฒิร้องไห้) คือมันช็อก ว่าคนอื่นแต่ตัวเองทำหมดทุกอย่าง ต้องปลุกให้มันตื่นแล้วตบสักทีหนึ่ง กระทั่งเวลา 06.02 น. นายบิ๊กช่วยเก็บของ ล้างมือ แล้วบอกนายต้นว่า ไปนอนก่อนนะ เดี๋ยวจะตีกันให้ดู ก่อนที่จะเดินขึ้นไปชั้น 2 แล้วเข้าห้องนอน
จากนั้นเวลา 06.16 น. นายณัฐวุฒิเดินออกจากห้องนอนเพื่อไปเข้าห้องน้ำ แล้วนายบิ๊กเดินตามไปด้วยเพื่อดูว่านายณัฐวุฒิไปไหน เปิดอีกห้องแล้วไม่เจอ แล้วก็เดินกลับห้องนอนไป หลังจากนั้นเวลา 06.18 น. นายณัฐวุฒิเดินออกจากห้องน้ำลงไปที่ชั้น 1 คนเดียว แล้วไม่ได้กลับไปที่ห้องนอนอีกเลย เข้าไปที่ห้องคาราโอเกะซึ่งเป็นจุดที่พบศพ หลังจากนั้น 06.22 น. นายบิ๊กออกจากห้องนอน เปิดประตูห้อง แล้วเดินลงไปที่ชั้น 1 พยายามเรียกหานายณัฐวุฒิ แล้วกล่าวกับนายต้นที่อยู่บนโซฟาว่า นอนไม่หลับเลยทีนี้ จากนั้นเวลา 06.24 น.นายบิ๊กไปที่ห้องคาราโอเกะ กล่าวว่า ตายยัง ถ้ายังไม่ตายก็ขึ้นไปนอน ไปๆ ลุก ไปนอนข้างบน ไม่ต้องมาสำออยหนีปัญหาเลยไป อายหมามันบ้าง ทำตัว... ไปลุก ขณะนั้นนายต้นก็ลุกไปเข้าห้องน้ำ
นายพุทธอภิวรรณตั้งข้อสงสัยว่าทำไมนายบิ๊กถึงกล่าวว่าตายแล้วหรือยัง เพราะทั้งคู่ทราบว่ามีผงไซยาไนด์ที่เก็บเอาไว้อยู่ในห้อง แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะถามประชด แต่นายณัฐวุฒิไม่ได้ลุกขึ้นมา ยังนอนอยู่ที่เดิม นายต้นออกมาจากห้องน้ำก็เดินไปดูห้องคาราโอเกะ นายบิ๊กกล่าวว่า นอนจมขี้หมาไม่ลุก เต็มๆ เลย 3 กอง แต่มันเก็บไปแล้ว และกล่าวว่า ไปนอนข้างบน ซึ่งในห้องมีกลิ่นเหม็น นายบิ๊กกล่าวว่าชีพจรนายณัฐวุฒิเต้นมาก จากนั้นนายบิ๊กก็กล่าวว่าจะไม่ลุกใช่ปะ แล้วออกจากห้องกล่าวกับนายต้นว่า มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ โตมาแบบไหนเนี่ย ก่อนปรับทุกข์แล้วเดินย้อนกลับไปที่ห้องคาราโอเกะ แล้วนายบิ๊กพยายามปลุกแต่นายณัฐวุฒิไม่ตื่น บอกให้นอนดีๆ ก็ไม่ไป ก่อนขึ้นไปชั้น 2 แล้วกล่าวกับนายต้นว่า "ก่อนออกไปก็ดูด้วยนะ เผื่อตาย"
จากนั้นเวลา 07.33 น. นายต้นกลับมาเอากระเป๋าสตางค์ หลังออกไปทำงานแล้วกลับมาอีกรอบเพราะลืม แล้วชะโงกหน้าดูห้องที่นายณัฐวุฒินอนอยู่ ก่อนออกไปข้างนอก หลังจากนั้นเวลา 08.40 น. นายบิ๊กเดินลงมาจากชั้น 2 ไปยังห้องคาราโอเกะ ปรากฏว่านายบิ๊กตกใจมาก รีบโทร.ตามนายต้น แล้วโทร.แจ้ง 1669 ด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ โดยภาพจากกล้องวงจรปิดระบุว่า เขาบอกว่าเบื้องต้นเขาโทร.มาแจ้งก็คือ ช็อก กินยาอยู่แล้ว แสดงว่าใช้ยาเกินขนาด แต่ไม่ได้บอกใคร ตนก็ไม่รู้ ก็ไม่ได้บอกใครเลย ประมาณวันที่ 3 ก็เข้าใจไงแต่ก็ โอเคเพื่อน ก็ใช่ไง ก็เปิดไปแสนหนึ่ง เขาต่อ 85 มึงให้เขาไหมล่ะ มีหงส์ ซึ่งกู้ภัยกล่าวว่า คนในบ้านโทร.แจ้งเป็นแบบนั้น