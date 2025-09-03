ชาวบ้าน-ตร.กำแพงเพชร แกะรอยล่า!โจ๋คะนองหนักควบ จยย.ยิงร้านค้าริมถนนพรุน กระสุนหวิดโดนเด็ก 6 ขวบ

กำแพงเพชร - ทั้งชาวเทพนคร-ตำรวจกำแพงเพชร เร่งแกะรอยล่า..โจ๋คะนองหนัก ขับจักรยานยนต์ยิงปืนใส่ร้านค้าริมถนนจนพรุนเกือบทั้งร้าน กระสุนทะลุเข้าไปในบ้าน หวิดโดนเด็ก 6 ขวบ จนหวาดกลัวร้องไห้ผวาทุกคืน
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โดสต์เรื่องราวเหตุการณ์ที่ครอบครัวตนถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้าน ซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำและอาหารสด ลงเผยแพร่ในกลุ่ม“ตลาดบ้านโคนใต้”โดยระบุข้อความว่า..ขออนุญาตแอดมินเพจหน่อยนะคะ ขอความช่วยเหลือค่ะ เมื่อ วันที่ 1/9/68 เวลา22.51 ได้มีผู้ก่อเหตุยิงเข้ามาในร้าน“ต่อเงินเทพนคร” เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เกือบโดนลูกที่อยู่ในร้าน แล้วยิงอีกนัดแถวโค้งปางต้นไทร (โค้งไก่หมุน) ขี่รถมุ่งหน้าไปทางโรงงานน้ำตาล อยากได้กล้องวงจรปิดตามบ้าน พอ มีใครใจดี ที่จะช่วยเหลือไหมคะ ทักแชทมาหน่อยค่ะ (พี่ตำรวจกำลังสืบอยู่ด้วยค่ะ)..
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปพบนายมนตรี กุมภาพันธ์ หรือ ต่อ อายุ 32 ปี เจ้าของร้าน“ต่อเงินเทพนคร”ซึ่งเป็นร้านขายของชำและของสดภายในหมู่บ้านเทพนคร หมู่ที่ 4 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร และเป็นแฟนหนุ่มของเจ้าของโพสต์ ซึ่งได้พาไปดูร่องรอยที่ถูกวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์มายิงปืนใส่ร้าน ตั้งแต่ประตูบ้านถูกกระสุนเจาะเป็นรอยพรุน ทะลุเข้าไปด้านในร้าน โดนทั้งตู้แช่ เสาบ้าน กรอบรูป ถูกกระสุนเจาะ
นอกจากนี้กระสุนปืนยังไปถูกประตูกระจก ซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นในตัวบ้านเป็นรูพรุน และยังทะลุไปถูกชั้นวางของอีกด้วย โชคดีที่ไม่ถูกลูกสาววัย 6 ขวบที่นั่งอยู่บนโซฟาในช่วงเวลาเกิดเหตุ
นายมนตรี กุมภาพันธ์ หรือ ต่อ เจ้าของร้านต่อเงินเทพนคร เล่าว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 22 นาฬิกา 52 นาที ของวันที่ 1 กันยายน 2568 โดยมีรถจักรยานยนต์ขับขี่ตามทางปกติผ่านหน้าร้านตนไปแล้วได้ขับขี่ย้อนศรกลับมาบริเวณหน้าร้านอีกครั้ง ก่อนที่วัยรุ่นจะยิงปืนไม่ทราบชนิดมาที่ร้านของตนจนประตูหน้าร้านทะลุ กระสุนพุ่งเข้ามาในร้าน โชคดีที่ตนภรรยารวมทั้งลูกสาวทั้งสองคนของตนไม่ได้รับอันตรายไดๆแต่ลูกสาวตนยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนไม่กล้าออกมาเข้าห้องน้ำ บางทีก็ร้องไห้ด้วยความหวาดกลัว
“รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวน่าจะมากันสองคน โดยจะขับรถเหยียบเบรกตลอดเวลาเพื่อให้ไฟเบรกสว่างจนมองไม่เห็นว่าเป็นใคร และทราบมาว่า วัยรุ่นที่ยิงปืนใส่ร้านตนยังไปยิงใส่ร้านค้าที่ห่างจากร้านตนไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรอีกด้วย หลังจากเกิดเหตุตนได้ไปแจ้งความไว้แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชรได้เข้ามาเก็บพยานหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้ว”
สุดท้ายตนอยากฝากไปยังวัยรุ่นที่มาก่อเหตุว่า “การยิงปืนมันไม่เท่ มันมีแต่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อน หากมีคนเสียชีวิต จะรับผิดชอบอย่างไร และหากโดนกับครอบครัวคุณ คุณจะรู้สึกอย่างไร ฝากไว้ให้คิดด้วย”