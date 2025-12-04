xs
วงการแพทย์นำเทคโนโลยี AI  พัฒนาเด็กหลอดแก้ว “ไฟว์ เซนส์มีเดีย”  จับมือพันธมิตร  จัดงานประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติ International Fertility Forum (IFF)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สถานการณ์ประชากรโลกลด   ทิศทางสู่สังคมผู้สูงวัยทั่วโลก วงการแพทย์นำเทคโนโลยี AI  พัฒนาเด็กหลอดแก้ว “ไฟว์ เซนส์มีเดีย”  จับมือพันธมิตร  จัดงานประชุมและสัมมนาระดับนานาชาติInternational Fertility Forum (IFF) เป็นงานที่มีเอกลักษณ์และมีคุณค่าสูง ในแวดวงการเจริญพันธุ์ ซึ่งมุ่งเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจและการเติบโต มากกว่าประเด็นทางวิทยาศาสตร์  พร้อมทั้งจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์   เทคโนโลยีด้านเด็กหลอดแก้ว เมื่อวันที่1-2 ธ.ค. ณ  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   เจาะวงการแพทย์ในไทย   บุคลากรแพทย์  พยาบาล   โรงพยาบาลภาครัฐ และ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก   ได้รับความสนใจ  จากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมงานกว่า 100 ราย  

นาย Ben Corbett บริษัท ไฟว์ เซนส์ มีเดีย จำกัด ผู้นำการจัดประชุมนานาชาติในวงการแพทย์    ด้านเทคโนโลยีและความรู้ เวทีนานาชาติเพื่อการเจริญพันธุ์  และเป็นครั้งแรกที่จัดในประเทศไทย  ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-2 ธ.ค. ณ  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   เจาะวงการแพทย์ในไทย   บุคลากรแพทย์  พยาบาล   โรงพยาบาลภาครัฐ และ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก   ได้รับความสนใจ จากกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมงานกว่า 100 ราย

ในการประชุม 2 วัน มีหัวข้อที่ได้รับการตอบรับจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก  อาทิ  Maintaining Clinical Standards When Growing from a Single Clinic to a Group   การรักษามาตรฐานทางคลินิกเมื่อขยายกิจการจากคลินิกเดี่ยวไปสู่การเป็นกลุ่ม วิทยากร: Russell A. Foulk , 

หัวข้อ: Building progressive IVF chain - Opportunities & challenges   การสร้างเครือข่าย/ห่วงโซ่ (Chain) ธุรกิจ IVF ที่ก้าวหน้า – โอกาสและความท้าทาย  วิทยากร: Vinesh Gadhia , หัวข้อDoes the role of reproductive surgery still exist in the age of IVF and PGT-A? บทบาทของการศัลยกรรมระบบสืบพันธุ์ยังคงมีอยู่หรือไม่ ในยุคของ IVF และ PGT-A?  โดย PatsamaVichinsartvichai    

หัวข้อ The booming Mexican fertility landscape: Balancing cost and quality ภาพรวมตลาดการเจริญพันธุ์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของเม็กซิโก: การสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนและคุณภาพ   โดย Dr. Nathan Zhang , หัวข้อ Improving patient care through leadership training in healthcare professionalsการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น ผ่านการฝึกอบรมภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดย Javier Herrero Zapata

หัวข้อThe Digital Fertility Frontier: IVF in the Age of Social Media พรมแดนการเจริญพันธุ์ยุคดิจิทัล : IVF ในยุคสื่อสังคมออนไลน์ Dr. Sunil Kumar Jindal หัวข้อ Collaboration between Asia and United States ความร่วมมือระหว่างเอเชียและสหรัฐอเมริกา Dr. Susanna Park   หัวข้อ International Patient Recruitment - How to connect across bordersการสรรหาผู้ป่วยจากต่างประเทศ – วิธีการเชื่อมต่อข้ามพรมแดน Tonya Candayหัวข้อ A patient and founder's journey: From infertility to innovation การเดินทางของผู้ป่วยและผู้ก่อตั้ง: จากภาวะมีบุตรยากสู่นวัตกรรม Neha K Motwani

นาย Ben Corbett กล่าวต่อว่านอกจากการประชุมสัมมนาหัวข้อสำคัญแล้ว   ภายในงานได้มีการแสดงสินค้าวงการแพทย์  จากบริษัทชั้นนำต่างประเทศ กว่า 10 บูธ  อาทิ Nordic Surrogacy ช่วยให้คนโสดและคู่รักสามารถเริ่มต้นครอบครัวได้ด้วยกระบวนการอุ้มบุญที่ปลอดภัยเป็นหน่วยงานชั้นนำในกลุ่มประเทศนอร์ดิก (Nordic countries) นับตั้งแต่ปี 2016 ได้เสนอโปรแกรมการรับประกัน (guarantee programs) และเป็นพันธมิตรกับคลินิกการเจริญพันธุ์และทนายความที่มีชื่อเสียง

Fertility Institute of San Diego (FISD)  เป็นศูนย์การแพทย์เพื่อการเจริญพันธุ์ชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อพัฒนาการดูแลภาวะเจริญพันธุ์ระดับโลกผ่านความร่วมมือ นวัตกรรม และความซื่อสัตย์ นำโดย Dr. Minoos Hosseinzadeh ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ที่ได้รับรางวัลและผ่านการรับรองจากสองสภา โดยมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี FISD ให้บริการด้านการเจริญพันธุ์ครบวงจร รวมถึง IVF, PGT-A, ไข่ผู้บริจาค, และโปรแกรมการตั้งครรภ์แทนจากบุคคลที่สาม มี Hybrid Programs (โปรแกรมลูกผสม) ที่ตัวอ่อนถูกสร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกาภายใต้มาตรฐาน FDA และจัดส่งอย่างปลอดภัยไปยังคลินิกพันธมิตรในประเทศที่พ่อแม่ที่ตั้งใจเลือกสำหรับการย้ายตัวอ่อน
Nevada Fertility Center (NFC)  เป็นผู้ให้บริการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ชั้นนำในลาสเวกัส โดยมีการดูแลที่เชี่ยวชาญสูงซึ่งสนับสนุนโดยทีมงานทางคลินิกและวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม

นำโดย Dr. Russell A. Foulk ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อระบบสืบพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากสามสภาทั่วโลกและเป็นผู้บุกเบิกการดูแลผู้ป่วยนานาชาติ NFC มีโครงสร้างเพื่อรองรับความร่วมมือข้ามพรมแดน โดยมีห้องปฏิบัติการที่มีความซับซ้อนสูง, แพลตฟอร์มเทคโนโลยีขั้นสูง, และระเบียบปฏิบัติด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจถึงการพัฒนาตัวอ่อนที่เป็นเลิศและผลลัพธ์ที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมที่โปร่งใส

Artisan Fertility เป็นบริษัทเทคโนโลยีบนระบบคลาวด์ที่มุ่งเน้นโซลูชันนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมการเจริญพันธุ์   ผลิตภัณฑ์หลักคือ Artisan EMR ซึ่งเป็นระบบบันทึกเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการห้องปฏิบัติการ และระบบการจัดการคลินิกที่ใช้ระบบคลาวด์อย่างสมบูรณ์ และเชี่ยวชาญสำหรับคลินิกการเจริญพันธุ์โดยเฉพาะ

ปรัชญาของเราคือการเป็นพันธมิตรกับคลินิกของคุณเพื่อทำให้การดูแลผู้ป่วยง่ายขึ้น โดยยึดหลักประสิทธิภาพ, ความสามารถในการเข้าถึง (ราคาไม่แพง), และการให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของคุณอย่างสมบูรณ์

GenPrime Genea IVF  หรือ  GenPrime Genea Fertility Center ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกสบายใจกลางกรุงเทพฯ และมุ่งมั่นที่จะให้บริการทางการแพทย์เพื่อการเจริญพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ตลาดทั่วโลกใช้เทคนิคการรักษาทางคลินิกระดับโลกจากออสเตรเลีย, เทคโนโลยีการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรมที่มีความแม่นยำสูง, และอุปกรณ์ช่วยการเจริญพันธุ์ที่ล้ำสมัย มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์อาวุโส, บุคลากรทางการแพทย์, และผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการจากวงการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยมารวมกัน

LabIVF เชี่ยวชาญในการจัดหาอุปกรณ์, วัสดุสิ้นเปลือง, และเทคโนโลยีในด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (ART), การแช่แข็งเซลล์สืบพันธุ์ (Cryopreservation), และเทคโนโลยีทางการรักษา สำนักงานของ LabIVF แต่ละแห่งได้รับการจดทะเบียน, ได้รับใบอนุญาต, และได้รับการรับรองสำหรับการนำเข้า, การขายส่ง, การสนับสนุน, และบริการหลังการขายสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

BTL Medical Technologies Co.,Ltd.  เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมีสำนักงานในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก  นวัตกรรมของขับเคลื่อนทางการแพทย์ให้ก้าวหน้า โดยเสริมศักยภาพให้กับผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือที่พลิกเกม และช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นให้เกิดขึ้นจริง ด้วยการประดิษฐ์เทคโนโลยีที่ได้รับสิทธิบัตรและมีมาตรฐานคุณภาพสูงสุด

Power Fertility Center (UniRepro) เป็นศูนย์การเจริญพันธุ์ชั้นนำที่มีฐานทั้งในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ให้บริการด้านการเจริญพันธุ์แบบ One Stop Service สำหรับทุกเพศ รวมถึงคนโสด, คู่สมรส, และกลุ่ม LGBTQ  บริการครอบคลุมถึงการรักษาภาวะเจริญพันธุ์ทางคลินิก เช่น IVF, IUI, การเลือกเพศ, การแช่แข็งไข่/อสุจิ/ตัวอ่อน, และบริการอุ้มบุญ

ด้านนายแพทย์ พัฒน์ศมา วิจินศาสตร์วิจัย คณะผู้จัดงาน กล่าวว่าประเทศไทยเหมาะมากในการจัดประชุมนานาชาติด้านการเจริญพันธุ์   เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เชื่อมโยงประเทศต่างๆและสะดวกในการส่งต่อผู้เป่วย อีกทั้งกระทรวงสาธารณะสุขยังสนับสนุนให้เราเป็น Medical Hub  และที่สำคัญบุคคลากรทางการแพทย์ของไทยเก่งเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยต่างประเทศที่เข้ามาใช้บริการด้าน การเจริญพันธุ์  ทำเด็กหลอดแก้วเยอะต่อเนื่อง   ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณะสุขแจ้งมีมากกว่าปีละ20,000 ราย  และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต  เทรนด์ทั่วโลกประชากลดลง  ด้วยภาวะเศรษฐกิจ    ความเครียดจากงาน  ค่านิยมคนรุ่นใหม่ไม่ยอมมีลูก เป็นเทรนด์เดียวกันทั่วโลก    ดังนั้นเทคโนโลยีการมีลูกผสมเทียมหรือเด็กหลอดแก้วจะเพิ่มขึ้น   อนาคตอันใกล้เทคโนโลยี AIจะเข้ามามีบทบาท  พัฒนาทางการแพทย์ด้านการเจริญพันธ์มีความแม่นยำ  ผสมเที่ยมได้สำเร็จสูงขึ้นจากปัจจุบันที่มีความสำเร็จแค่ 45%  

ข้อมูลเพิ่มเติม   ที่ www.theinternationalfertilityforum.com
แม้จะยึดมั่นในความเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ทางคลินิกและประสบการณ์ของผู้ป่วยควรเป็นศูนย์กลางของวงการการเจริญพันธุ์ งานนี้ยังมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการขยายธุรกิจโดยไม่กระทบต่อคุณภาพ
 
นอกจากเนื้อหาสำคัญของการประชุมแล้ว ยังมีโอกาสสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยคาดว่าจะมีผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป อินเดีย และทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดเผยว่าเป็นครั้งแรก  





