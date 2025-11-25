"Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE" พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้!

Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE เกมแอ็กชันอาร์พีจีจากเว็บตูนยอดนิยม นำเสนอการผจญภัยสุดคลาสสิกที่แฟน ๆ ต่างรอคอย พร้อมจัดเต็มระบบการต่อสู้สุดอลังการ วางจำหน่ายแล้วบน Steam และ Xbox PC
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE เปิดตัวต่อแฟน ๆ เป็นครั้งแรกในงาน TwitchCon San Diego เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม สร้างความสนใจอย่างต่อเนื่องจากการปล่อยเดโมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน และการเข้าถึงล่วงหน้าที่เริ่มในวันที่ 21 พฤศจิกายน ขณะนี้เกมได้วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั่วโลก
ในโหมดเนื้อเรื่องนั้น ผู้เล่นสามารถสร้างซองจินอูในเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบของตนเองได้ ปรับแต่งรูปลักษณ์ สกิล และสไตล์การเล่นเพื่อปลดปล่อยพลังสูงสุด การสรรหาเหล่าฮันเตอร์มาเพิ่มระดับและต่อสู้กับบอสในเรด Co-op แบบผู้เล่น 4 คน จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถเสริมความแกร่งให้กับทีมและแสดงฝีมือในหลากหลายความท้าทายภายในเกม
Solo Leveling: ARISE OVERDRIVE วางจำหน่ายแล้วบน Steam และ Xbox PC ในราคาเริ่มต้น 1,149 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการและเพจ Steam พร้อมติดตามช่องทาง Twitch, YouTube และ Discord
