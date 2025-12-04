LT Energy 4 ร่วมกับ Aiko Solar เปิดตัวเทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ล่าสุด Generation 3 เทคโนโลยี โดดเด่นด้านประสิทธิภาพที่ดีกว่า

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. AIKO Solar (ไอโกะ โซลาร์) ผู้นำเทคโนโลยีแผงโซลาร์ระดับโลก เปิดตัวเทคโนโลยีแผงโซลาร์เซลล์รุ่นใหม่ล่าสุด Generation 3 อย่างไม่เป็นทางการ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Next Generation of Solar Power: AIKO ABC Upgraded INFINITE” ในงาน Bright Future Energy Forum 2025 งานสัมมนาประจำปีจาก LT Energy 4 โดยได้รับเกียรติจาก คุณ Alex Liao, CEO บริษัท LT Energy4 กล่าวเปิดงาน และคุณ Louis Lu, Country Manager จากบริษัท AIKO Solar กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้สนใจด้านเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ร่วมงานจำนวนมาก ณ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
คุณกัณฐนันท์ สุขจันทร์, Senior Technical & Solutions Manager - Asia Pacific จาก AIKO Solar กล่าวว่า “สำหรับ AIKO Generation 3 นี้เราไม่ได้แค่อัปเกรดประสิทธิภาพ แต่เรากำลังกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับวงการแผงโซลาร์เซลล์ครับ ภายใต้เทคโนโลยี ABC รุ่นล่าสุดที่พัฒนาให้มี Partial Shading Optimization แผงยังคงรักษาการผลิตไฟได้ดีเยี่ยมแม้จะมีเงาบัง ลดความเสี่ยงเรื่อง Hot Spot และช่วยให้ได้พลังงานรวมต่อปีสูงขึ้น
จุดเด่นอีกด้านคือสมรรถนะด้านอุณหภูมิของเซลล์ ซึ่งมาจากการออกแบบโครงสร้าง N-type ABC ที่ลดการสูญเสียเชิงไฟฟ้าและการสูญเสียจากปัจจัยอื่นๆ ทำให้ได้ Temperature Coefficient ที่ดีกว่าเทคโนโลยีทั่วไป ส่งผลให้กำลังไฟตกลงน้อยกว่าเมื่อแผงทำงานในสภาพอากาศร้อนแบบประเทศไทย
พร้อมกันนี้ เรายังใช้เทคโนโลยี Invisible Ribbon และ Zero Gap ช่วยลดช่องว่างระหว่างเซลล์ เพิ่มพื้นที่รับแสงจริงบนโมดูลและเพิ่มความหนาแน่นทางด้านพลังงานให้ได้วัตต์ต่อพื้นที่สูงขึ้น ผสานกับดีไซน์ Front-side grid-free หรือไร้เส้นโลหะด้านหน้า ทำให้แผงเป็นสีดำสนิท ดูเรียบ หรูหรา เหมาะกับทั้งอาคารที่อยู่อาศัยและอาคารเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยครับ”
โดย AIKO Solar พร้อมลุยตลาดประเทศไทยด้วย 2 รุ่นไฮไลต์ ได้แก่
Neostar 3S60 กำลังไฟสูงสุด 535W เหมาะสำหรับภาคครัวเรือนและโครงการหลังคาเชิงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญทั้งเรื่องความสวยงามและประสิทธิภาพ
Comet 3N72 ให้กำลังไฟสูงถึง 675W ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องการกำลังต่อแผงสูง เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างและระบบประกอบต่อวัตต์
โดยทั้งสองรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สภาพอากาศร้อนชื้น และมีเงาบังบางส่วนแบบ Real Condition ในประเทศไทยอย่างแท้จริง
ภายในงานยังมีการพูดคุยเรื่องเทรนด์พลังงานเพื่อร่วมกันสร้างอนาคตพลังงานยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลความรู้เรื่อง Hybrid inverter หรือระบบกักเก็บพลังงาน รุ่นอุตสาหกรรมและพาณิชย์ จากแบรนด์ SOLIS กุญแจดอกสำคัญที่จะมาปลดล็อกศักยภาพของพลังงานตลอด 24 ชั่วโมง สามารถจับคู่กับแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานระดับอุตสาหกรรมที่มาแบบเต็ม line up เพื่อสนองความต้องการของตลาด โดยมีโมเดล Indoor Cabinets รุ่น STACK100/280KW เป็นรุ่นชูโรง
ตามมาด้วยโมเดล Outdoor Cabinets รุ่น BF100/BF261/ DH200F/DF200Y และ DH800Y จากทางบริษัท Dyness Digital Energy จำกัด โซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำดูโอ้นวัตกรรมที่ทำให้ระบบโซล่าร์เป็นเรื่องอัจฉริยะ "Smart Optimizer & Smart Rapid Shutdown" จากแบรนด์ AND SOLAR ที่ชูจุดเด่น "ผลิตไฟแรงขึ้น - ปลอดภัยขั้นสุด" นวัตกรรมที่จะเข้ามาแก้ Pain Point หลักของผู้ใช้งาน ทั้งเรื่องปัญหาเงาบังและการป้องกันอัคคีภัย ตามมาตรฐานความปลอดภัยใหม่ของ วสท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย)