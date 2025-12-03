“ALS” ฉลองความสำเร็จ ผลิตครบ 100,000 เครื่องในไทย ก้าวสู่ฮับส่งออกเครื่องซักอบผ้าเชิงพาณิชย์ในเอเชียแปซิฟิก

อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต็มส์ หรือ ALS ผู้นำด้านการผลิตเครื่องซักอบผ้าเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฉลองความสำเร็จของโรงงานในไทยด้วยการผลิตครบ 100,000 เครื่อง ภายในเวลาเพียง 6 ปี ก้าวสู่การเป็นต้นแบบความสำเร็จและศูนย์กลางการผลิต-ส่งออกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตรองรับการกลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม และร้านสะดวกซัก ที่โตต่อเนื่อง
มร.เบนจามิน ลีโอ ดอบส์ กรรมการผู้จัดการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การผลิตเครื่องซักอบผ้าเชิงพาณิชย์ 100,000 เครื่องภายในเวลา 6 ปี นับเป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จและศักยภาพของโรงงาน ALS ในประเทศไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จนี้เกิดจากความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ ALS ให้ความสำคัญทั้งด้านนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะการทุ่มงบประมาณหลายล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างสำนักงานวิศวกรรมเฉพาะทาง และ Star Lab ขึ้นในประเทศไทย ที่ครอบคลุมทั้งการออกแบบ วิศวกรรมการผลิต และการทดสอบตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
“แม้ว่าอุตสาหกรรมเครื่องซักอบผ้าเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีการแข่งขันรุนแรง แต่ ALS ยังคงความเป็นผู้นำ เนื่องจากมีคุณภาพสินค้าที่เหนือกว่า ทั้งความทนทานและการบริการระดับพรีเมียม โดยมีการส่งมอบอะไหล่ที่รวดเร็ว และการซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ” มร.เบนจามิน กล่าว
อีกหนึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ บุคลากร ซึ่งหลายคนร่วมงานกันมาตั้งแต่วันแรกของการเปิดดำเนินการ ความผูกพันและความภูมิใจของพนักงานที่มีต่องานได้หล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และ ALS ยังได้สร้างคุณค่าของงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกดีกับงานที่ทำ สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้พนักงานทำงานได้อย่างมีคุณภาพ และคุณภาพนี้ได้ส่งต่อไปยังลูกค้า
มร.เบนจามินกล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จจากการผลิตครบ 100,000 เครื่อง ยังสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทย ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน ห่วงโซ่อุปทาน และการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยปัจจุบัน ALS ในไทยได้ก้าวเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกเครื่องซักอบผ้าเชิงพาณิชย์ในเอเชียแปซิฟิก กำลังการผลิตกว่า 90% ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยมีตลาดสำคัญอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และจีน
นอกจากนี้ ALS ในไทยยังเป็นกรณีตัวอย่างของความสำเร็จ โดยในอดีต ผู้ประกอบการไทยต้องเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย แต่ปัจจุบัน ไทยได้กลายเป็นประเทศต้นแบบที่นักลงทุนจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา และลาว เดินทางมาศึกษาระบบบริหารจัดการและรูปแบบธุรกิจร้านสะดวกซัก ทำให้ประเทศไทยไม่เพียงเป็นศูนย์กลางด้านการผลิต แต่ยังเป็นศูนย์กลางการขยายองค์ความรู้และสร้างเทรนด์ธุรกิจในระดับภูมิภาคด้วย
สำหรับแผนงานในอนาคต มร.เบนจามิน กล่าวว่า โรงงาน ALS ในไทยเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น และมีแผนที่จะย้ายการผลิตสินค้าจากยุโรปมาที่ไทย เพื่อรองรับตลาดในเอเชียและพื้นที่บางส่วนของอเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
“เรามองเห็นโอกาสการเติบโตของตลาดเครื่องซักอบผ้าเชิงพาณิชย์ใน 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มสถานประกอบการ เช่น โรงพยาบาลและโรงแรม ซึ่งขยายตัวตามการเทรนด์สุขภาพและการท่องเที่ยว และกลุ่มร้านสะดวกซักที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยในการบุกตลาดของเราจะมุ่งไปยังตลาดใหม่อย่างกัมพูชา และลาว รวมถึงตลาดเดิมที่มีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีก เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์” มร.เบนจามิน กล่าว
นอกจากกลยุทธ์ทางธุรกิจแล้ว ALS ยังดำเนินกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) ควบคู่กันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการติดตั้งโซลาร์รูฟในโรงงาน การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการขนส่ง และการจัดทำ APAC ESG Report ที่ลดการปล่อยคาร์บอนในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาเครื่องซักอบผ้าประหยัดพลังงานและน้ำ รวมทั้งใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ให้ความสำคัญด้านความยั่งยืนมากขึ้น
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก ลิงก์แบบฟอร์ม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Website: https://alliancelaundry.com/
Facebook: https://www.facebook.com/share/186pBtDjpS/?mibextid=wwXIfr
LinkedIn: Alliance Laundry Systems APAC: Overview | LinkedIn
YouTube: https://www.youtube.com/@AllianceLaundrySystems-AsiaPac