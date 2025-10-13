แวนทีฟคว้า 2 รางวัล HR Asia 2025 ยืนยันองค์กรคนทำงานเป็นศูนย์กลาง

บริษัท แวนทีฟ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) ผู้นำนวัตกรรมระดับโลกในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับความไว้วางใจมายาวนานกว่า 70 ปี ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติจากงาน HR Asia Award 2025 ได้แก่ Best Companies to Work for in Asia™ และ Most Caring Company สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรของแวนทีฟ และตอกย้ำพันธกิจในการเสริมสร้าง ‘ชีวิตยืนยาว ก้าวสู่ความเป็นไปได้’ (Extending Lives, Expanding Possibilities)
คุณพอล อุทัยชลานนท์ ผู้จัดการใหญ่ แวนทีฟ ประจำประเทศมาเลเซีย ไทย เวียดนาม และพม่า กล่าวว่า “รางวัลนี้คือรางวัลของพนักงานแวนทีฟของแวนทีฟทุกคน ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เราร่วมกันสร้างขึ้นภายในองค์กร
เมื่อพนักงานรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุน พวกเขาจะมีแรงบันดาลใจในการทำงานอย่างเต็มที่ในทุกวัน พร้อมร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ขยายไปไกลเกินกว่าภายในองค์กรเพียงอย่างเดียว”
“แวนทีฟ ประเทศไทย มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเปิดกว้าง ซึ่งช่วยจุดประกายแรงบันดาลใจให้ทีมงานทำงานเพื่อยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คน ผ่านนวัตกรรมและความเอาใจใส่ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน”
โดยรางวัล HR Asia มีเกณฑ์ในการประเมินจากหลากหลายองค์ประกอบ ทั้งวัฒนธรรมองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และความสามารถในการนำค่านิยมองค์กรไปปฏิบัติจริง ซึ่งแวนทีฟได้รับการยอมรับในด้านการส่งเสริมความมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างบรรยกากาศในการทำงานที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมั่น
มีศักยภาพ และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์กร จากความมีส่วนร่วมนี้เองจะช่วยเสริมความร่วมมือระหว่างทีมงาน ยกระดับการดูแลผู้ป่วย และการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงโครงการเพื่อชุมชนผ่านการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพนักงาน แวนทีฟจึงมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะเติบโตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนต่อประเทศ เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และสังคมต่อไป
วัฒนธรรมองค์กรที่หลอมรวมอยู่ในการดำเนินงานทุกมิติ
วัฒนธรรมองค์กรของแวนทีฟมี 4 หลักสำคัญ คือ ความใส่ใจ (Care), ความไว้วางใจ (Trust), การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovate) และ ความภาคภูมิใจ (Own It) โดยค่านิยมเหล่านี้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การตัดสินใจ และการทำโครงการต่าง ๆ ของพนักงานแวนทีฟ ซึ่งบริษัทได้รับการยกย่องด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม (CSR) ตามความสนใจของพนักงาน กิจกรรม Vantive Family Day ที่ส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุข และกิจกรรมงานวิ่งการกุศลประจำปีเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในองค์กรอย่าง ‘Coffee Chat with General Manager’ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถพูดคุยกับผู้บริหารโดยตรง และจัดการเสวนาต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาอีกด้วย
เกี่ยวกับ แวนทีฟ
แวนทีฟ เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดรักษาดูแลไตและอวัยวะที่สำคัญ โดยมีพันธกิจในการเสริมสร้าง ‘ชีวิตยืนยาว ก้าวสู่ความเป็นไปได้’ (Extending Lives, Expanding Possibilities) ให้กับผู้ป่วยและทีมที่ดูแลทั่วโลก ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา ทีมงานของแวนทีฟได้ทุ่มเทในการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมที่มีความหมายเพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไต โดยในปัจจุบัน แวนทีฟได้ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคไตในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ผ่านผลิตภัณฑ์ ทีมงาน และบริการของบริษัทฯ กว่า 1 ล้านครั้งต่อวัน แวนทีฟยังคงต่อยอดความเชี่ยวชาญยกระดับประสบการณ์การล้างไตทางช่องท้องผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการที่ทันสมัย พร้อมมองการณ์ไกลมากกว่าแค่การดูแล
โรคไต แต่ยังคำนึงถึงการลงทุนเพื่อพัฒนาปฏิรูปการรักษาอวัยวะที่สำคัญ แวนทีฟใส่ใจดูแลเกี่ยวกับโรคไต พร้อมมุ่งมั่นที่จะมอบบริการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการยืดอายุและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยทุกราย เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vantive.com หรือติดตามผ่านช่องทาง LinkedIn, Facebook, และ YouTube