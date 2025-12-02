“บขส.” จับมือ “สมาคมภัตตาคารไทย” อัปเกรดอาหารบนรถโดยสาร สะอาด สดใหม่ อร่อย ถูกใจนักเดินทาง

วันที่ 2 ธันวาคม 2568 นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และนางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ (MOU) ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับบริการอาหารบนรถโดยสารให้ตอบโจทย์ผู้โดยสารยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและคุณภาพในการเดินทาง สนับสนุน SME ไทย กระจายงานผลิตอาหารไปยังผู้ประกอบการท้องถิ่น จึงเป็นการช่วยเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมฯ ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. เปิดเผยว่า บขส.เป็นผู้ให้บริการเดินรถโดยสารเส้นทางภายในประเทศ และระหว่างประเทศ โดยเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ จึงร่วมมือกับสมาคมภัตตาคารไทย เพื่อยกระดับบริการอาหารบนรถโดยสารให้ตอบโจทย์ผู้โดยสารยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและคุณภาพในการเดินทาง โดยสมาคมภัตตาคารไทยมีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ สามารถผลิตอาหารกล่องได้อย่างมีมาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับได้ ช่วยให้การจัดการอาหารสดใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้โดยสาร
นอกจากนี้ บขส.ยังมีนโยบายสนับสนุน SME ไทย โดยการกระจายงานผลิตอาหารไปยังผู้ประกอบการท้องถิ่น ช่วยเศรษฐกิจฐานราก สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ บขส.เป็นองค์กรที่ทันสมัย ใส่ใจคุณภาพและท้องถิ่นไทย ด้วยจำนวนผู้โดยสารกว่า 4 ล้านเที่ยวต่อปี ความร่วมมือนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านบริการ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว พร้อมเป็นสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาหารไทย ผ่านอาหารกล่องบนรถโดยสารอย่างมีเอกลักษณ์
สำหรับการ MOU ครั้งนี้มีระยะเวลาความร่วมมือ 1 ปี โดยมีขอบเขตความร่วมมือคือ บขส.ให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ และระบบจัดสรรการผลิตอาหารกล่องตามเส้นทางเดินรถ โดยรับจากผู้ผลิตในพื้นที่ ลดต้นทุน และเพิ่มความสดใหม่ของอาหาร ส่วนสมาคมภัตตาคารไทยดำเนินการคัดเลือก ตรวจประเมิน และกำกับ มาตรฐานร้านอาหาร SME ในแต่ละจังหวัด เพื่อผลิตอาหารกล่องให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์, กำหนดเมนูอาหาร บรรจุภัณฑ์ และรูปแบบบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
ทั้งนี้ สองฝ่ายจะร่วมกันประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ และแคมเปญส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น เผยแพร่วัฒนธรรมอาหารไทย และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านแพกเกจอาหารกล่อง และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมด้านบริการ
ด้าน นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ลงนาม MOU กับ บขส. โดยจะจัดหาอาหารมาตรฐานคุณภาพให้บริการบนรถโดยสาร บขส. เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเส้นทางต่างๆ ซึ่งสมาคมภัตตาคารไทยจะคัดเลือกร้านอาหารที่ได้มาตรฐานความสะอาด อร่อย ถูกสุขลักษณะ (Clean Food Good Taste) จากภูมิภาคต่างๆทั่วไทย พร้อมจัดทำเมนูเฉพาะสำหรับการเดินทาง เช่น ชุดอาหารพร้อมรับประทาน (Grab & Go), อาหารสุขภาพ, อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ
ทั้งนี้ยังมุ่งพัฒนา “ชุดอาหารเดินทาง (Travel Meal Box)” สร้างแพกเกจพิเศษที่เหมาะกับการเดินทางระยะไกล ไม่มีน้ำซุปหกเลอะ, ไม่มีกลิ่นแรง, เก็บได้ในอุณหภูมิปกติหลายชั่วโมง โดยใช้ธีม “รสชาติเมืองที่คุณกำลังเดินทางไป” เช่นเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จะได้ชุดอาหารอีสาน เป็นต้น และในระยะต่อไปจะดำเนินโครงการส่งเสริมสินค้าอาหารไทยเข้าสู่ระบบขนส่ง จัดแพกชุด “Taste of Thailand on the Go” โปรโมตอาหารท้องถิ่นของจังหวัดปลายทาง ช่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้จากร้านค้าทั่วไทยในการป้อนอาหารขึ้นบริการบนรถโดยสาร บขส.
อย่างไรก็ดี ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเปิดช่องทางให้เครือข่ายร้านอาหารรายเล็กจากทั่วประเทศมีโอกาสสร้างรายได้จากการจัดอาหารให้แก่ผู้โดยสารของ บขส. เพิ่มรายได้สู่ร้านท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆ โดยสมาคมฯ มีเป้าหมายยกระดับอาหารไทย สร้างมาตรฐานอาหารเพื่อการเดินทาง “Thai Restaurant Travel Meal” ถือเป็น Soft Power อาหารไทยในระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งสมาคมฯ จะช่วยจัดออเดอร์ให้ตามเที่ยวรถ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ เน้นอาหารที่ถูกสุขอนามัย และการเก็บรักษาอาหารที่เหมาะสม