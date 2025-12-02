คนไทยเฮ! ประกันสังคม ยกเลิกปฏิทิน 69 เหตุจัดจ้างล่าช้า-ไม่คุ้มงบ! “ไอซ์ รักชนก” ชี้ประหยัดงบทันที 50 ล้านบาท++

เลขาธิการ สปส. แจงยกเลิกทำ “ปฏิทินประกันสังคม ปี 2569” เนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าและไม่คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณ ด้าน รักชนก ศรีนอก สส.กรุงเทพฯ เขต 28 พรรคประชาชน โพสต์ ประหยัดงบทันที 50 ล้านบาท++
วันนี้ (2 ธ.ค.) นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงเหตุกรณียกเลิกการจัดทำปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 2569 เป็นความจำเป็น ที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ล่าช้าจากการอุทธรณ์ผลการประกวดราคา ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตและส่งมอบปฏิทินได้ทันกำหนดในเดือนธันวาคม 2568 หากดำเนินการต่ออาจก่อให้เกิดความเสียหายและไม่คุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณจึงจำเป็นต้องยุติการจัดจ้าง
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างครบถ้วน โปร่งใสและตรวจสอบได้ ต่อมาได้มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ทำให้สำนักงานประกันสังคมต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง แม้ว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะมีความเห็นว่า ข้อโต้แย้งฟังไม่ขึ้น และอนุญาตให้สำนักงานประกันสังคมเดินหน้ากระบวนการจัดจ้างต่อได้ แต่เวลาที่ล่วงเลยไปทำให้ไม่สามารถผลิตปฏิทินได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน TOR จึงต้องยกเลิกการจัดทำปฏิทินประจำปี 2569 ในที่สุด
นางสาวกาญจนา กล่าวย้ำว่า แม้จะไม่มีการจัดทำปฏิทินในปีนี้ แต่สำนักงานประกันสังคมจะยังคงเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยต่อไป
อย่างไรก็ตาม เรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น ควรยกเลิกนานแล้ว , ขอให้ยกเลิกถาวร , ควรมากค่ะ ประโยชน์ต่ำสุดๆ , ไม่เคนเห็นได้รับเลยครับ ดีแล้วยกเลิกไปเลยครับ , ควรยกเลิก และไม่ควรมีแต่แรกครับ ทำไปแจกใคร ไม่เคยได้รับสักเล่ม
นอกจากนี้ เฟซบุ๊ก "รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork" สส.กรุงเทพฯ เขต 28 พรรคประชาชน ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวจากเพจ "สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office" พร้อมระบุแคปชันว่า "ก็ไม่มีใครตาย ก็ยกเลิกได้นิ ประหยัดทันที 50 ล้านบาท++"