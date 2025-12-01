กษัตริย์กัมพูชาเสด็จฝรั่งเศส ตั้ง “ฮุนเซน” รักษาการประมุขแห่งรัฐชั่วคราว

พระมหากษัตริย์กัมพูชาเสด็จเยือนฝรั่งเศส เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์ แต่งตั้ง “ฮุนเซน” เป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐชั่วคราว ก่อนเสด็จกลับวันที่ 7 ธ.ค.68
วันนี้(1 ธซค.) สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานว่า สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเตโช ของราชอาณาจักรกัมพูชา เวลา 08:05 น. โดยประทับเครื่องบินพิเศษเสด็จไปยังกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อทรงเข้าร่วมกิจกรรมของ สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งฝรั่งเศส (Académie des Sciences)
ก่อนเสด็จออกเดินทาง พระองค์ได้มีพระราชสาส์นความว่า: “ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานอนุญาตจากพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ และอนุญาตจากสมเด็จพระมหาสังฆราชทั้งสองคณะ และพระเถรานุเถระทุกพระองค์, สมเด็จอัครมหาเสนาบดี, ข้าราชการ, ผู้แทนราษฎร, ท่านผู้มีเกียรติ,ปู่ย่าตายาย, น้าอา,พี่น้อง,หลานๆ และเพื่อนร่วมชาติทั้งหมด ในการเสด็จออกจากมาตุภูมิตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันวิทยาศาสตร์ ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส”
ในระหว่างที่พระองค์ไม่ประทับในประเทศ สมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน ประธานวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ ในฐานะประมุขแห่งรัฐชั่วคราวของราชอาณาจักรกัมพูชา
ตามกำหนดการ พระมหากษัตริย์จะเสด็จนิวัตกลับประเทศ ในช่วงบ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2568
ทั้งนี้ กัมพูชาเคยอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสตั้งแต่ปี ค.ศ.1863 ถึงปี ค.ศ.1953 และฝรั่งเศสยังเป็นผู้กำหนดหลักเขตแดนระหว่างกัมพูชากับไทย ตามสนธิสัญญาฝรั่งเศส–สยาม ปี ค.ศ. 1904 และ ค.ศ.1907
กัมพูชาและฝรั่งเศสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในปี 2495 และจนถึงปี 2568 ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีอายุยาวนานถึง 73 ปีแล้ว.