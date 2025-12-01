เคล็ดลับความสำเร็จนักธุรกิจไทยสู่ Global Luxury Developer แนวคิดของ “คุณต่อศักดิ์ ใจชื่น” จากดีเวลลอปเปอร์โลคัล สู่ผู้สร้างมาตรฐานใหม่ในตลาดมหาเศรษฐีโลก

ในช่วงที่ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ระดับโลก จังหวัดภูเก็ตวันนี้ไม่ใช่เพียงเมืองท่องเที่ยว แต่กำลังก้าวสู่การเป็น “Global Coastal Destination” ที่ดึงดูดทั้งนักลงทุนระดับบนและมหาเศรษฐีจากทั่วโลก ความสำเร็จของดีเวลลอปเปอร์ไทยที่สามารถทะยานขึ้นสู่ตลาด Global Luxury ได้จริง ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ - และหนึ่งในชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ Garden Atlas ภายใต้การนำของ คุณต่อศักดิ์ ใจชื่น
นี่คือกรณีศึกษาของนักธุรกิจไทยที่เปลี่ยน “รากเหง้าโลคัล” ให้กลายเป็น “พลังระดับสากล” ผ่านแนวคิด 5 ประการ ที่พาเขาและ Garden Atlas ขึ้นสู่เวทีโลก พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภูเก็ตในฐานะ Monaco of Asia
1) Local Insight สู่ Global Mindset - จุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งที่สุด
คุณต่อศักดิ์เติบโตที่ภูเก็ต รู้จักวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความละเอียดอ่อนของพื้นที่ทุกตารางเมตร และมองเห็นพัฒนาการของจังหวัดนี้มากว่าสองทศวรรษ ประสบการณ์ตรงคือ “ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใครลอกเลียนได้” และทำให้เขามองเห็นศักยภาพภูเก็ตก่อนใครในฐานะเมืองที่สามารถรองรับ Ultra Luxury Living แบบครบมิติ ความเข้าใจบ้านเกิดผสานกับมุมมองระดับสากลจากลูกค้าต่างชาติ ทำให้เขาพัฒนาโครงการในฐานะ “Local Developer with Global Perspective” — ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ดีเวลลอปเปอร์อาจขาดไป
2) กล้าสร้างก่อนใคร - ผู้จุดประกายตลาด Million-Dollar Villa ในภูเก็ต
ในวันที่ตลาดไทยยังไม่รู้จักคำว่า “วิลลา 1 ล้านดอลลาร์” คุณต่อศักดิ์เป็นคนแรกที่กล้าขยับและพิสูจน์ว่าภูเก็ตพร้อมสำหรับ Ultra Luxury Market ผลลัพธ์คือการเปิดประตูให้ตลาดนี้เติบโต จนกลายเป็นหนึ่งในเซกเมนต์สำคัญที่สุดของไทยในปัจจุบัน
และวันนี้เขายังเป็น Trendsetter คนแรกที่พัฒนา วิลล่าราคา 5 ล้านดอลล่าร์ (150 ล้านบาท) นำเทรนด์ตลาดล่วงหน้าอีกครั้ง สะท้อนวิธีคิดของผู้นำที่ “สร้างตลาด ไม่ใช่ตามตลาด”
3) เข้าใจ UHNWI (Ultra-high Net Worth Individual) แบบลึกถึงแก่น - รหัสสำคัญที่ทำให้แบรนด์ได้ใจเศรษฐีโลก
กลุ่มลูกค้า UHNWI ต้องการอะไร?
คำตอบของคุณต่อศักดิ์ไม่ได้มาจากสมมติฐาน แต่มาจากประสบการณ์จริงกว่า 20 ปี และจากการทำงานร่วมกับลูกค้าทั่วโลก ผลลัพธ์คือ “รหัส 4 ข้อ” ที่ทำให้ Garden Atlas เป็นแบรนด์ในใจมหาเศรษฐีระดับโลก UHNWI ต้องการมากกว่าความหรูหรา - ต้องการความแตกต่างอย่างแท้จริง คุณต่อศักดิ์เผยถึงความปรารถนาของกลุ่มลูกค้าที่เขาบอกว่าอาจเป็นกลุ่มที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมาก่อน “ผมมีโอกาสได้รู้จักกับมหาเศรษฐีระดับโลกหลายคน มีโอกาสได้เรียนรู้ความต้องการของเขาอย่างลึกซึ้ง ทำให้สามารถสรุปว่าสิ่งที่เขามองหา คือ
1. ทำเลที่เป็น Rare Luxury Habitat
Rare อาจไม่ใช่บ้านริมทะเลที่พลุกพล่าน แต่ความ Rare คือความเป็นส่วนตัวอย่างที่ไม่มีใครมอบให้ได้ และทั้งหมดนี้ยังต้องแวดล้อมด้วยความพรั่งพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างที่เรียกว่าต้องเป็นเมืองที่รองรับไลฟ์สไตล์ Global Elite
2. ความสมบูรณ์แบบด้านสาธารณูปโภคระดับโลก
สนามบินนานาชาติ, Marinas, Seaplane Terminal, Cruise Terminal - คือโครงสร้างพื้นฐานที่ UHNWI ให้ความสำคัญมากกว่าผู้ซื้อทั่วไป
3. ตัวตนของผู้พัฒนาโครงการ
สำหรับผู้อยู่อาศัยระดับ Ultra Rich ประวัติ ความคิด และปรัชญาของ Developer มี “น้ำหนัก” ในการตัดสินใจเสมอ
4. คุณภาพและศิลปะด้านดีไซน์ที่ต้องถึงขั้น Bespoke
เพราะสิ่งที่คนกลุ่มนี้ต้องการ ไม่ใช่ “ความเหมือน” แต่คือ “ความเป็นหนึ่งเดียว”
4) The Art of Curate Living - ความสำเร็จที่มาจากการ ‘เข้าใจมนุษย์’ ไม่ใช่แค่การสร้างบ้าน
ซีอีโอเผยเคล็ดลับสำคัญที่สุดของการ์เด้น แอทลาส ว่าอยู่ที่ความเชื่อประการหนึ่งคือ “บ้านที่ดีต้องเริ่มจากชีวิตของเจ้าของบ้าน ไม่ใช่เริ่มจากแบบบ้านของดีเวลลอปเปอร์ นี่จึงเป็นที่มาของแนวคิด The Art of Curate Living บ้านที่สร้างเพื่อชีวิต ไม่ใช่แค่เพื่อขาย ซึ่งเจ้าของบ้านจะเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้สร้างตั้งแต่ตัวโครงสร้างหรือ Structure การใช้สอยพื้นที่ของบ้าน การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับรสนิยมและสมาชิกในบ้าน Function ที่สะท้อนสไตล์การใช้ชีวิต ลูกค้าบางคนใช้บ้านเป็นที่รับรองแขกคนพิเศษเพื่อเจรจาธุรกิจ ดังนั้น เขาอาจต้องการพื้นที่ที่ทุกฝ่ายสบายใจที่จะพูดคุย กระบวนการทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่การเลือกวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ แต่เป็น Co-creation ระหว่างลูกค้า สถาปนิกและดีเวลลอปเปอร์” คุณต่อศักดิ์เผย
5) เลือกทำเลแบบมองอนาคต - Betting on the next Monaco of Asia
หนึ่งในเคล็ดลับที่ทำให้คุณต่อศักดิ์เป็นนักธุรกิจที่ไปไกลระดับโลก คือการมอง “10 ปีข้างหน้า” มากกว่าปัจจุบัน โดยเขาเลือกพัฒนา Bayview Villa บน อ่าวมะขาม - แหลมพันวา พื้นที่ที่กำลังเปลี่ยนตัวเองเป็น Rare Coastal Destination และมี DNA ใกล้เคียงโมนาโกมากที่สุดในภูเก็ต
“ด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมาย, ความหายากของพื้นที่บนเนินเขา, และวิสัยทัศน์การพัฒนาเมือง ทำให้ทำเลนี้จะมีค่ามากขึ้นแบบทวีคูณ เหมือนกราฟที่ไม่มีวันย้อนกลับ ที่สำคัญคือในวันนี้ ราคาของบ้านเรายังคงได้เปรียบเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่างๆ อย่างเช่น ถ้าคุณจ่ายเงิน 5 ล้านดอลล่าร์เพื่อซื้อบ้านในโมนาโก อาจจะได้บ้านพื้นที่ประมาณ 90 ตารางเมตร แต่ราคาเดียวกันในโครงการของเรา จะได้พื้นที่ถึง 1,500 ตารางเมตร” คุณต่อศักดิ์เผยและชี้ให้เห็นว่าด้วยว่านี่คือ Value for money ในแบบที่ UHNWI มองเห็นทันทีที่เดินเข้าโครงการ
สรุป: 5 เคล็ดลับความสำเร็จของนักธุรกิจไทยที่ไปไกลระดับโลก
1. ใช้ Insight บ้านเกิดให้เป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
2. กล้าทำสิ่งที่ตลาดยังไม่เคยทำมาก่อน
3. เข้าใจลูกค้าระดับโลกแบบลึกถึงแก่น
4. ทำบ้านให้เป็นศิลปะของชีวิต ไม่ใช่สินค้า
5. เลือกทำเลที่กำลังจะกลายเป็น Rare Luxury ในอนาคต
นี่คือวิธีคิดที่พาคุณต่อศักดิ์ ใจชื่น และ “Garden Atlas Bayview Villa” ขึ้นสู่เส้นทางของ Global Residences Brand จากดีเวลลอปเปอร์ท้องถิ่นในภูเก็ต สู่ผู้กำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับตลาด Ultra Luxury ระดับโลก