ปักหมุดเกาะกระดาน ผุด”ซีเพลน แซนด์บ็อกซ์ ” CAAT จับมือจ.พังงามั่นใจไม่มีผลกระทบชุมชน

CAAT จับมือ ผู้ว่าฯพังงา ผุด”แซนด์บ็อกซ์ ซีเพลน”ที่เกาะกระดาน พ.ย.นี้ หารือร่วมหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มั่นใจไม่กระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้านเอกชน 2 รายเตรียมกำหนดเส้นทาง เริ่มทดลองบริการในปีนี้
พลอากาศเอก มนัท ชวนะประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เปิดเผยถึงความคืบหน้า การให้บริการเครื่องบินทะเล (Seaplane) ในเชิงพาณิชย์ ว่า ที่ผ่านมา กพท.ได้หารือกับภาคเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นมาโดยตลอด เพื่อผลักดันให้มีการเริ่มต้นให้บริการในประเทศไทย โดยขณะนี้ได้เลือกสถานที่ทำโครงการทดลอง หรือแซนด์บ็อกซ์(Sandbox) แล้วคือ ที่เกาะกระดาน จังหวัดตรัง โดยมีการตั้งคณะทำงานร่วมกัน มีผู้ว่าฯราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน เพื่อกำหนดแผนทดสอบการดำเนินงานให้บริการจุดให้บริการขึ้นลงแบบชั่วคราวที่เกาะกระดาน
ซึ่งภาย ในเดือนพ.ย. 68 นายขจรพัฒน์ มากลิ่น รักษาการรองผู้อำนวยการสายงานกำกับมาตรฐานความปลอดภัยการบินพลเรือน กพท.จะลงพื้นที่ไปร่วมประชุมกับทางคณะกรรมการของจังหวัดตรัง ซึ่งจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือ
“เบื้องต้น ผู้ประกอบการ หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าใจตรงกัน
และมีการชี้แจงกับประชาชน ชุมชน ให้เข้าใจว่า เครื่องบินทะเล หรือ ซีเพลนนั้น ไม่มีผลกระทบทางทะเล หรือทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะเครื่องยนต์ของเครื่องบินไม่ได้ลงไปในน้ำ มีเพียงฐานรองรับเครื่องบินที่จะลอยน้ำ และจะไม่เกิดการรั่วไหลของน้ำมันจากเครื่องยนต์ลงทะเลแน่นอน”
อย่างไรก็ตามก่อนจะเริ่มต้น จะต้องมีโครงการทดลอง หรือแซนด์บ็อกซ์ก่อนเพื่อเก็บข้อมูลเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการ ด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการสำรวจ ความเหมาะสมและความต้องการของตลาด เพื่อจัดเส้นทาง เช่น ตรัง-เกาะกระดาน ,ภูเก็ต -เกาะกระดาน ,พังงา-เกาะกระดาน, สมุย-เกาะกระดาน ซึ่ง ผู้ประกอบการเอกชน 2 ราย ได้แก่ บริษัท สยามซีเพลน จำกัด และบริษัท ไทยซีเพลน จำกัด ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายการเดินอากาศ (Air Operating Licence) หรือ AOL มีความพร้อมในการดำเนินงาน เพื่อเป็นทางเลือกของนักเดินทาง