แพทย์โรคหัวใจชี้! กรณีนักข่าวช่อง 8 เสียชีวิต ไม่เกี่ยวไสยศาสตร์ แต่เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

หมอไฟฟ้าหัวใจเผย สาเหตุการเสียชีวิตขณะหลับในคนหนุ่มสาวสุขภาพดี อาจเกิดขึ้นได้ฉับพลันแม้ตรวจสุขภาพปกติ ชี้บางกรณีไม่พบสาเหตุชัดเจน ย้ำ “ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์” แต่เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน พร้อมเตือน Early CPR และ AED คือสิ่งสำคัญที่สุด
วันนี้ (30 พ.ย.) เพจ “CardioClinic WP” ของ นพ.วิพัชร พันธวิมล อายุรแพทย์โรคหัวใจ อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ ได้โพสต์ให้ความรู้กรณีนักข่าวช่อง 8 เสียชีวิตขณะหลับ โดยระบุว่า ทางเพจขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง และขอชี้แจงว่าสาเหตุลักษณะนี้ “อธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ไม่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ใดๆ”
นพ.วิพัชร ระบุว่า การเสียชีวิตอย่างสงบในขณะหลับในคนอายุน้อย สุขภาพแข็งแรง หากไม่ใช่การฆาตกรรม มักเกิดจาก หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะรุนแรงฉับพลัน ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆไม่เพียงพอ จนเสียชีวิตก่อนมีใครพบเห็นหรือขอความช่วยเหลือได้ทัน
แพทย์อธิบายว่า สาเหตุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
1. ตรวจพบสาเหตุชัดเจน
-หลอดเลือดหัวใจตีบฉับพลัน ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างรวดเร็ว เกิดลัดวงจรไฟฟ้าหัวใจ
-กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ บางชนิดกระตุ้นให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง
-โรคกล้ามเนื้อหัวใจหนาแต่กำเนิด มีพังผืดเล็กๆ ที่ทำให้ไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ
2. ตรวจไม่พบสาเหตุชัดเจน (SUNDS – Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome)
เกิดจากปัจจัยที่ตรวจยากหรือไม่มีอาการเตือนมาก่อน เช่น
-โรคพันธุกรรมไฟฟ้าหัวใจ เช่น J wave syndrome (Brugada, ERS) และ LQTS บางชนิด
•ภาวะโพแทสเซียมต่ำรุนแรง
•โรคปอดหรือการหายใจผิดปกติ
•ความผิดปกติของการนอนหลับ
•สารเคมีบางชนิดในเลือดสูงผิดปกติจนทำให้หลอดเลือดหัวใจหดเกร็ง
แพทย์ย้ำว่า แม้จะตรวจสุขภาพ เช่น คลื่นไฟฟ้าหัวใจ วิ่งสายพาน อัลตราซาวด์หัวใจ CT สแกน หรือ MRI ก็ อาจให้ผลปกติได้ทั้งหมด แต่ยังเสี่ยงเกิดภาวะนี้ได้อยู่
สิ่งสำคัญที่สุดในการช่วยชีวิตคือ ขอความช่วยเหลือให้เร็วที่สุด (Early CPR) และ มีเครื่อง AED ใกล้ตัว แต่หากเหตุเกิดขึ้นตอนหลับ โอกาสรอดจะยิ่งน้อยลงมาก"