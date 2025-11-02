ชื่นชม ผอ.รพ.ทหารอากาศ ช่วยชีวิตชายกลางกรุง หอบรุนแรงบนสะพานลอย

มาอ่านเรื่องราวดีๆ ที่น่าชื่นชม กองทัพอากาศเผย ผอ.รพ.ทศมินทราธิราช (ทหารอากาศ สีกัน) เข้าช่วยเหลือชายรายหนึ่ง มีอาการเหนื่อยหอบรุนแรง หายใจผิดปกติ และมีเหงื่อออกมาก ขณะนั่งอยู่บนสะพานลอยกลางกรุงฯ
วันนี้ (2 พ.ย.) เฟซบุ๊กเพจ "RTAF News" โพสต์ข้อความระบุว่า "นาวาอากาศเอกหญิง อาทิมา บุญวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทศมินทราธิราช กรมแพทย์ทหารอากาศ ช่วยชีวิตชายกลางกรุง หลังพบอาการหอบรุนแรงบนสะพานลอย
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 นาวาอากาศเอกหญิง อาทิมา บุญวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทศมินทราธิราช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้พบชายผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบรุนแรง หายใจผิดปกติ และมีเหงื่อออกมาก ขณะนั่งอยู่บนสะพานลอยย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยจิตสาธารณะแห่งวิชาชีพแพทย์ จึงได้รีบเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างทันท่วงที ก่อนประสานนำผู้ป่วยส่งต่อไปยังห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยปลอดภัยแล้ว
นาวาอากาศเอกหญิง อาทิมา บุญวรรณซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกได้ให้คำแนะนำว่า หากประชาชนมีอาการหอบเหนื่อยเฉียบพลัน ควรตั้งสติ หยุดกิจกรรมที่กำลังทำทันที พยายามนั่งพักในท่ากึ่งเอนตัวไปข้างหน้า เพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าอกช่วยในการหายใจ หายใจเข้าออกช้า ๆ และลึก หากมีเครื่องพ่นยาให้ใช้ตามที่แพทย์สั่ง และรีบขอความช่วยเหลือจากผู้ใกล้ชิดหรือโทรแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (1669) โดยไม่ควรฝืนเดินหรือขยับร่างกายมากเกินไป
การช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์เป็นหนึ่งในภารกิจของบุคลากรกองทัพอากาศที่เป็น “คนของประชาชน” อย่างแท้จริง ที่พร้อมช่วยเหลือทุกชีวิตในยามคับขัน ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่หรือไม่ก็ตาม"
อนึ่ง โรงพยาบาลทศมินทราธิราช ชื่อเดิมคือ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ตั้งอยู่ที่ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เปิดให้บริการเมื่อปี 2562 ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวน 950 ล้านบาท เพื่อให้บริการแก่กำลังพลของกองทัพอากาศ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยมีระบบบริการที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของกองทัพอากาศ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อใหม่แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เป็น “โรงพยาบาลทศมินทราธิราช” (โรง-พะ-ยา-บาน-ทะ-สะ-มิน-ทรา-ทิ–ราด) มีความหมายว่า โรงพยาบาลที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้เป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ (รัชกาลที่ ๑๐)