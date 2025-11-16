นาทีชีวิต "สาวเต้นในผับ" ทรุดลงกองกับพื้นเสียชีวิต! เพื่อนเผยเกิดจาก "หัวใจเต้นผิดจังหวะ" (ชมคลิป)

โลกออนไลน์สะเทือน หลังมีการเผยคลิปนาทีสุดท้ายของหญิงสาวรายหนึ่งที่ทรุดล้มกลางสถานบันเทิง ก่อนเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ขณะเพื่อนผู้ถ่ายคลิปโพสต์เตือนสติให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในทุกวัน
วันนี้ (16 พ.ย.) โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปสุดสะเทือนใจและเป็นอุทาหรณ์ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Max Wowwow” ได้โพสต์คลิปวิดีโอนาทีสุดท้ายของชีวิตเพื่อนสาวรายหนึ่ง ขณะกำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานในสถานบันเทิง ก่อนจะมีอาการผิดปกติ ค่อย ๆ ก้มหัวลงคล้ายจะเก็บของ แล้วทรุดลงไปกองกับพื้น ก่อนคลิปจะตัดจบลงพร้อมเสียงกรี๊ดของผู้ถ่ายคลิป
ผู้โพสต์ ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิป ได้ระบุข้อความไว้อย่างเศร้าใจเพื่อเป็นอุทาหรณ์ถึงความไม่แน่นอนของชีวิต และขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติ โดยมีใจความว่า “นาทีสุดท้ายของชีวิต ขออนุญาตโพสต์คลิปเพื่อเป็นอุทาหรณ์ ชีวิตคนเรามันสั้น อย่าโกรธ อย่าเกลียด อย่าทะเลาะกันเลย ใช้ชีวิตให้เหมือนเป็นวันสุดท้าย ประโยคเชยๆ ที่เราคุ้นหู บอกเลยว่า ถ้าไม่เกิดกับคนตรงหน้าเรา และ Max เป็นคนถ่ายคลิปนี้พอดี”
นาทีเร่งช่วยชีวิต น้ำตาลตก-เกล็ดเลือดต่ำ ก่อนสิ้นลม Max ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์หลังเกิดเหตุ ว่าตนและเพื่อน ๆ ได้ช่วยกันปั๊มหัวใจและนำตัวเพื่อนสาวส่งโรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ในคืนวันเกิดเหตุ (15 พ.ย. เวลาเที่ยงคืน) โดยระบุอาการเบื้องต้นที่พบแพทย์คือ "ลมหายใจอ่อนมาก น้ำตาลตก เหลือแค่ 17 เลือดจางมาก เกล็ดเลือดต่ำประมาณ 24 ตัวซีด" ซึ่งในวันนี้ (16 พ.ย.) ตนยังต้องวุ่นกับการประสานงานรอญาติสายตรงมาทำเรื่องผ่าชันสูตรที่นิติเวช และเตรียมส่งร่างกลับจังหวัดจันทบุรี
โดยแพทย์สรุปสาเหตุการเสียชีวิต "หัวใจเต้นผิดจังหวะ" ผู้โพสต์ยังได้เผยถึงข้อสรุปจากแพทย์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเพื่อนสาวในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12:14 น. ว่าเกิดจาก หัวใจเต้นผิดจังหวะ (เบากว่าขั้นหัวใจวาย) พร้อมทิ้งท้ายข้อคิดเชิงบวกว่า "ถ้าคิดเชิงบวก กี้มีความสุขจนถึงนาทีสุดท้ายก่อนจากพวกเราไป พวกเราที่ต่างหาก คนที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่รู้ว่าจะตายแบบไหนวันไหน ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวัน ฝากไว้ให้คิด ขอให้กี้ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นะจ๊ะพี่Maxรักกี้นะ"
