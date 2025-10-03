“คิงส์แพ็ค” ฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ และคลิปสั้น ชู “พลาสติกคือฮีโร่”

บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด (KPI) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกคุณภาพชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ ฮีโร่ (Hero) จัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ครั้งสำคัญ เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 แห่งความสำเร็จ ด้วยการเปิดเวที "ประกวดวาดภาพและผลิตสื่อมัลติมีเดียคลิปสั้น" ในหัวข้อ “พลาสติกคือฮีโร่ ไม่ใช่ผู้ร้าย อย่างที่ใครคิด” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศ ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท
กิจกรรมนี้มีเป้าหมายหลักในการสร้างความตระหนักรู้และเปลี่ยนทัศนคติของสาธารณชนต่อพลาสติก ในฐานะนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยของอาหาร และการลดการสูญเสียทรัพยากร โดยเน้นย้ำถึง "การใช้พลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบและการบริหารจัดการหลังการใช้งาน (Recycling)" ซึ่งเป็นแนวทางสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ดร.ทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
กล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชั้นนำ เราเชื่อเสมอว่าพลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย แต่เป็นวัสดุแห่งนวัตกรรมที่ต้องใช้ด้วยความเข้าใจและการจัดการที่ถูกต้อง การฉลองครบรอบ 50 ปีครั้งนี้ เรามุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในฐานะคนรุ่นใหม่ ได้ใช้ศักยภาพด้านศิลปะและการสื่อสารในการนำเสนอแนวคิดเชิงบวกเกี่ยวกับพลาสติก และเป็นกระบอกเสียงในการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในสังคม อีกทั้ง เรายังหวังให้ทุนการศึกษาครั้งนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ให้กับครอบครัว นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาเช่นนี้อีกด้วย”
ประเภทการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทการแข่งขัน
การประกวดวาดภาพ : ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา
การประกวดสื่อมัลติมีเดียคลิปสั้น : ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา
รางวัลทุนการศึกษา (มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท) จะมอบให้แก่ผู้ชนะในแต่ละระดับการศึกษาของทั้ง 2 ประเภทการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล : ทุนการศึกษา 3,000 พร้อมเกียรติบัตร
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาผลงานโดยให้ความสำคัญกับ ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองที่แปลกใหม่ การนำเสนอแนวคิด "พลาสติกคือฮีโร่" ได้อย่างน่าสนใจ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความชัดเจนในการนำเสนอคุณค่าของพลาสติกและการจัดการอย่างยั่งยืน เทคนิคและองค์ประกอบศิลป์/การผลิต และความสวยงาม ความประณีต และคุณภาพของผลงาน โดยรวม
บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด (KPI) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก แบรนด์ HERO ขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อผู้ปกครอง คณะครู อาจารย์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกคนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพและผลิตคลิปสั้น ในหัวข้อ “พลาสติกคือฮีโร่ ไม่ใช่ผู้ร้าย อย่างที่ใครคิด” เนื่องในโอกาสฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 ของบริษัทฯ
โดยพิธีมอบทุนการศึกษาและการประกาศผลการประกวดจัดขึ้น ณ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี นักเรียน นิสิต นักศึกษา พร้อมครอบครัว และคุณครู ร่วมลุ้นผลรางวัลอย่างคึกคักส่งผลให้บรรยากาศงานเป็นไปอย่างมีสีสัน